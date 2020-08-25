Великобритания законсервирует танки и направит средства на современное оружие

Великобритания решила отказаться от всех своих танков, потому что их использование в современных реалиях непрактично. Военные считают, что танки как концепция морально устарели, поэтому новая военная реформа выведет их из эксплуатации.

Как пишет газета The Times, речь идет о 227 танках «Челленджер-2» и 388 бронемашинах «Уорриор», которые со временем устаревают, а также требуют выделения существенных средств на свое содержание.

Согласно начатой реформе, сэкономив на танках военные будут вкладывать больше средств в современные виды вооружений, среди которых кибероружие, космические вооружения и другое.

Подчеркивается, что сами танки не спишут полностью, а только законсервируют, чтобы начать использовать в случае необходимости.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в связи с эпидемией коронавируса Минобороны Великобритании может не досчитаться 5 миллиардов долларов, предусмотренных бюджетом.