Times: Великобритания может на $5 млрд сократить военный бюджет из-за кризиса

В Министерстве экономики Великобритании отказываются давать гарантии исполнения военного бюджета в намеченном ранее размере 51,2 миллиарда долларов за 2020-2021 годы, сообщает The Times.

Как считает министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, в связи с сокращением объема экономики бюджет ведомства может недополучить 5 миллиардов долларов, так как средства, поступающие в их распоряжение в соответствии с обязательствами Британии перед НАТО, должны составлять 2% ВВП.

По мнению Уоллеса, привязка объема финансирования армии к размеру экономики может создать сложности в кризисное время. При этом источники газеты в британском правительстве отмечают, что там уже прорабатывают возможности по сокращению расходов Минобороны.