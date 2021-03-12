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"Он был слишком слаб": Белковский объяснил, за что посадили Леонида Маркелова

Политика
21:56, 12 марта 2021

"Он был слишком слаб": Белковский объяснил, за что посадили Леонида Маркелова
Леонид Маркелов // фото в статье: Global Look Press
Леонид Маркелов // фото в статье: Global Look Press

На днях защита экс-губернатора Марий Эл Леонида Маркелова обжаловала приговор (13 лет колонии за коррупцию). Чиновник стал уже десятым главой региона, который получил реальный срок за последние несколько лет.

Между тем политолог Станислав Белковский считает, что дело тут совсем не в том, что в России объявлена системная война коррупции. Об этом он рассказал в интервью Sobesednik.ru.

«Власть в России начинается с дохода в миллион долларов»

– На фоне миллиардов полковника Захарченко вменяемый Маркелову ущерб в 235 млн рублей и впрямь не поражает воображение. Хотя срок такой же – 13 лет. Но если это не системная борьба, то что? Чистка рядов? Удаление неугодных?

– Суровый приговор бывшему губернатору Леониду Маркелову вполне отражает философию нынешней правящей системы. Вертикаль власти – это пропагандистский фантом. Она существует только для продажи ее на информационном рынке – как населению Российской Федерации, так и международной общественности. И в этом смысле эта концепция успешна. Многие верят, что вертикаль власти существует. На самом деле, ее нет: в России есть горизонталь власти.

Леонид Маркелов

Власть в нашей стране возникает в любой точке, где большие деньги, по-настоящему большие. А они начинаются с доходов в миллиард долларов в год – повторю, именно с доходов, а не с состояния.

Эти «точки» сочетаются с разветвленным административным ресурсом федерального и регионального уровня, как гражданским, так и силовым. Поэтому в стране много точек центров власти, которые находятся между собой в динамическом равновесии и ведут перманентную борьбу. И тот, кто в данный момент времени оказывается сильнее, может посадить своего оппонента, оказавшегося непростительно слабым. То есть, недостаточно защищенным – с точки зрения логики и философии этой системы горизонтали власти.

Но многие – поскольку не до конца понимают систему, внутри которой находятся – думают: если с ними общается Владимир Путин, или премьер-министр, или кто-то им что-то пообещал, или они украли мало (как в случае с господином Маркеловым), то это их от чего-то страхует.

– А это не так?

– Ни от чего их это не страхует, поскольку Уголовный кодекс позволяет жестоко карать даже за небольшие преступления. Размеры украденного могут быть очень скромными, но для того, чтобы получить большой срок (как все тот же господин Маркелов), это неважно. Важно, будет ли применено против тебя законодательство, которое в нашей стране на протяжении столетий применяется избирательно.

Когда нужно, тебя посадят, а если не нужно, то и не посадят, что бы ты там ни вытворял.

Горизонталь власти работает, идет перманентная борьба кланов, и выигрывают в ней те, кто лучше понимает логику борьбы и кто не надеется лично на Владимира Владимировича и его благосклонность. Поскольку в решающий момент ее может и не быть, Путин не интересуется мелочами. Мало ли кому он что там пообещал? Он решает глобальные проблемы и в основном занимается международной и военной политикой, но не делами даже губернаторов.

Поэтому может получиться, как в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем», когда совершенно бессмысленным оказывается кричать: «Я знаю прямой номер товарища Сталина» в то время, когда тебя ведут на расстрел. А главное, поздно.

Путин, думаю, заинтересован в воспроизводстве этой системы, потому что заинтересован в том числе и в том, чтобы щука и карась в пруду не дремали: чтобы все знали – на каждого есть компромат и на каждого есть силовик. Для этого и нужны периодические посадки.

Они не означают никакой системной борьбы с коррупцией, которая остается основой нашей правящей системы. Эти посадки, на мой взгляд, просто означают, что один коррупционер оказался в этой борьбе непростительно слаб и беспечен. И что тот, кто силен и осторожен, съел первого.

«Улюкаев был зайка»

– А кто «съел» Маркелова? Он не был ни одиозным главой региона, ни слишком сильным или популярным… Кому он мешал?

– Человек не обязательно должен быть одиозным, чтобы получить в России большой тюремный срок.

Что, одиозен был Алексей Валентинович Улюкаев, бывший министр экономического развития? Нет. Он был вообще зайка на фоне общего аппаратного хищничества. И если и воровал, то очень немного.

Алексей Улюкаев

Он был интеллигентный человек… Хотя почему был? Он и остается интеллигентным человеком и поэтом.

Нет, тут вопрос только в том, что человек должен понимать философию системы и не считать, что он защищен. На место Маркелова, видимо, были более влиятельные претенденты, чем он сам, и они его сожрали. А он не подготовился к обороне.

– Главы регионов обычно плавно перемещаются внутри системы – в почетную отставку, так сказать. Как, к примеру, Николай Цуканов – из губернаторов Калининградской области ненадолго попал в полпреды, а потом на теплое место в «Ростелекоме».

– Как видите, не всегда. Поскольку все эти люди еще забывают, что их круглосуточно прослушивают. Причем, не только их телефоны, но их офисы, жилища и вообще все, что возможно. Кроме того, вокруг них всегда находится определенный пул стукачей. Всегда в их окружении есть сотрудники (причем, и сотрудники, и соратники близкие), которые доносят всю информацию в ФСБ. И если этого не знать, тоже можно серьезно проколоться и подставиться.

Многие крупные российские чиновники, бизнесмены, которые теряют берега и считают себя очень крутыми, в определенных ситуациях (особенно под влиянием алкоголя) любят говорить лишнее о больших начальниках – и даже о самом большом начальнике, думая, что этого никто не видит и не слышит. А потом выясняется, что это все видят и слышат, и это, соответственно, отливается им в виде тюремных сроков. Причем логика и философия этой системы построена не на том, что тебя посадили именно за то, что ты сделал. А за то, в чем ты реально виноват.

Вот эта логика действует в отношении всех остальных, включая Маркелова.

–  Аль Капоне, помнится, тоже посадили за налоги…

– Совершенно верно. Является ли страшным то преступление, за которое тебя формально осудили? Ведь осудили тебя не за него, а за совокупность грехов перед системой.

В чем разница между Путиным и Ельциным

– Получается, что все эти посадки – вовсе не знак того, что власти пытаются серьезно бороться с коррупцией? А борются с теми, кто «потерял берега»?

– Думаю, Владимир Владимирович Путин считает коррупцию важнейшим социальным демпфером. Грубо говоря, если человека можно купить, его не надо убивать.

Вот Борис Николаевич Ельцин должен был расстрелять парламент, чтобы разрешить внутриполитические противоречия в 1993-м, а Владимир Владимирович Путин никогда с этой необходимостью не сталкивался. И от состава Госдумы его правление никак не зависит. А ельцинское очень зависело.

В коррупцию же вовлечены миллионы людей. Не обязательно воровать миллиардами, чтобы быть коррупционером. Любой директор школы, который получает энную сумму взяток, является важнейшей опорой режима, потому что от этого директора зависит, как мы знаем, голосование: в школе находится избирательный участок. Ну и так далее. Примеров можно приводить сотни.

Путин и Ельцин

Коррупция – это сетевая разветвленная структура, в некотором роде стабилизирующая режим.

Поэтому жертвами становятся не коррупционеры как таковые, а те коррупционеры, которые потеряли берега, как говорят в этой среде. То есть забыли или нарушили правила игры.

Теги: #Путин #Госдума #Улюкаев #Ходорковский / "Открытая Россия" #Ельцин #Белковский

Рубрика: Политика

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