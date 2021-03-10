Гостайной стали данные о ФСБшнике, рассказавшем Навальному о "Новичке" на трусах

Власти засекретили сведения о недвижимости сотрудника НИИ-2 ФСБ Константина Кудрявцева, который состоял в отряде возможных отравителей лидера оппозиции Алексея Навального.

Именно разговор с Кудрявцевым, в котором агент ФСБ, сам того не осознавая, признался в отравлении Навального и уничтожении следов химического оружия на его трусах, оставшихся в Омске, позднее был опубликован оппозиционером.

Накануне, 9 марта, стало известно, что вслед за сведениями о супруге Кудрявцева российские власти засекретили информацию о его сыне и теще. Это выяснилось благодаря сравнению выписок ЕГРН на их квартиру, где в качестве владельцев теперь указана «Российская Федерация». Сегодня «Открытые медиа» сообщили, что соседняя квартира, которая прежде принадлежала только Кудрявцеву, тоже перешла «Российской Федерации». При этом как в прошлой выписке, так и в новой указано имя предыдущего владельца квартиры.

Напомним, что квартиру в Москве, о которой идет речь, Кудрявцев приобрел за наличные ровно через два месяца после отравления Навального, что выяснил сам политик.