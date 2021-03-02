Следят за транзитом и состоянием здоровья: политолог сделал странное заявление о санкциях

Европейский Союз, как и предполагалось, объявил о введении санкций в связи с делом Навального. Ограничения введены в отношении четырех российских силовиков, несмотря на то, что соратники осужденного оппозиционера, выступая перед евродепутатами, призывали их ввести санкции в отношении российских олигархов, называя их «спонсорами режима». Как оказалось, эти призывы, по крайней мере пока, оказались проигнорированы, а санкции введены в отношении лиц, которых из-за особенностей занимаемых ими должностей вряд ли можно назвать выездными или теми, кто копит активы за границей.

Речь идет о директоре Росгвардии Викторе Золотове, генпрокуроре Игоре Краснове, главе ФСИН Александре Калашникове, а также главе Следкома Александре Бастрыкине. В Москве, судя по комментариям и победным реляциям ряда провластных экспертов и журналистов, подобный шаг Брюсселя восприняли едва ли не как свою победу, и такие настроения, очевидно, вряд ли поднимают дух сторонникам отправленного не так давно в колонию во Владимирской области Алексея Навального. Впрочем, как считают отдельные эксперты, ситуацию вряд ли можно воспринимать как большую победу Кремля в противостоянии, которое, вероятнее всего, только набирает обороты.

К примеру, известный российский политолог Никита Кричевский в своем авторском Telegram-канале, давая оценку сложившейся ситуации, объявленным ЕС санкциям и реакции на них в Москве, отметил несколько преждевременную реакцию сторонников версии о «неработающих санкциях». Более того, эксперт подчеркивает, что на данный момент Брюссель и Вашингтон не спешат вводить наиболее жесткие санкции лишь потому, что решили занять выжидающую позицию и наблюдать за происходящим в России транзитом власти. Впрочем, есть в позиции Кричевского и странности. Он, к примеру, утверждает, что американцы и европейцы «следят за состоянием здоровья», явно намекая на недавние слухи о российском президенте Владимире Путине, вот только в свете бездоказательности подобных формулировок, не до конца понятно, как и за чем именно могут следить на Западе.

«Евросоюз ввел персональные санкции в отношении четырех российских должностных лиц из-за дела Алексея Навального. Санкции уровня "хи-хи". Причем, такие же санкции, вероятнее всего, объявят и Соединенные Штаты.

Все выдохнули, рубль резко укрепился, а пропагандисты затянули победные песни. Новость, вне всяческих сомнений, хорошая, если бы не одно "но". Никто ведь не обещал, что санкции сразу будут адскими.

Американцы и европейцы на данный момент смотрят на то, как проходит транзит, следят за состоянием здоровья и прорабатывают доказательства причастности отдельных олигархов к отмыванию преступных капиталов или кибератакам. Вопрос о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году вообще вспоминать не хочется – для американских демократов он стал делом принципа», – отметил Кричевский.