В ФБК* не стали называть провалом отказ ЕС вводить санкции против олигархов

Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов прокомментировал отказ Евросоюза вводить санкции против олигархов, чьи имена публиковал экс-директор организации Владимир Ашурков.

Напомним, Ашурков до отъезда оппозиционера Алексея Навального из Германии обсудил с ним, против каких россиян следовало бы ввести санкции в случае политического преследования политика по возвращении в Москву. Свои предложения он направлял в диппредставительство союза.

«Мало санкционировать оперативников, которые просто выполняют приказы при аресте и убийстве диссидентов. Запад должен санкционировать тех, кто принимает решения и тех, кто удерживает свои деньги», — писал тогда Ашурков.

Так, оппозиционеры требовали санкционного воздействия на предпринимателей Романа Абрамовича, Дениса Бортникова, Андрея Костина, Алишера Усманова.

Но глава дипломатического представительства Евросоюза Жозеп Боррель не посчитал юридически обоснованным принимать меры именно к олигархам.

«Я не вижу тут какого-то особого провала. <…> Те, кто нарушает права граждан, какие-нибудь судьи, прокуроры, [глава СКР Александр] Бастрыкин и [Генпрокурор РФ Игорь] Краснов, в этот список [санкционный] входят. Это уже первый шаг», — цитирует слова Ивана Жданова в эфире «Эха Москвы» Znak.com.

Ранее Reuters со ссылкой на инсайдеров сообщал, что в ЕС намерены ввести санкции против начальников силовых ведомств России.

* Фонд по борьбе с коррупцией признан решением Минюста организацией, выполняющей функции иностранного агента