Денис Драгунский: "Победившим бедность" китайцам не позавидуешь

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в Китае полностью победили нищету. По его словам, те 99 миллионов человек, кто жил за чертой бедности, уже не нищие, и 128 тысяч деревень, имевших статус бедных, больше не бедные.

Эксперты в области глобальной политики уточняют, что у Китая слишком заниженная планка нищеты. В пересчете на рубли это около 4 тыс. рублей в месяц.

Дмитрий Песков по этому поводу заявил что у нас тоже «работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе». Хотя «не все получается... но никто руки опускать не собирается...»

Мы спросили писателя Дениса Драгунского, в прошлом политаналитика, что он думает о заявлении китайского лидера.

Денис Драгунский // Фото: Global Look Press

— Денис Викторович, народ ерничает, припоминает, что наш президент считает средним классом тех, у кого зарплата 17 тысяч рублей. Но Китай действительно вложил нескольких сотен миллиардов в проекты по борьбе с бедностью. Что происходит?

— Я могу себе представить, что Китай действительно что-то вложил в борьбу с бедностью и чего-то достиг. Но никаких реальных выводов о том, что реально происходит внутри Китая, мы делать не можем. Не можем и всё тут.

— Почему?

— По двум очень важным причинам. Во-первых, в Китае, с его однопартийной системой, всех диссидентов уже извели под корень. Самым тщательным образом. И после 80-х, после Цзян Цзэминя, у них этого баловства, то есть второго голоса, уже нет никакого.

Во-вторых, эксперт по Китаю с Запада (да хоть из Африки или Латинской Америки) в принципе невозможен. Их нет и никогда не будет

— А это почему?

— Дело в том, что Китай — это даже не цивилизация. Это, по удачному выражению Глеба Павловского, ещё одно человечество. Просто говоря, китайцев много, больше 1,4 миллиарда. И у них очень специфическая культура, начиная с китайской письменности. И когда француз, немец, русский, аргентинец или араб хочет стать специалистом по Китаю, он занимается им долго и тщательно — и на выходе этого освоения он становится китайцем. Полностью проникается осознанием китайской уникальности, китайской специфичности и становится патриотом Китая. Немец, изучающий Италию, не становится итальянцем. Иорданец, изучающий Иран, не становится персом, но любой, изучающий Китай, становится китайцем. Именно в силу того, что очень много надо работать, для того, чтобы хотя бы что-то понять в сложнейшей культуре Китая, в многотысячелетней его истории, в огромной географии и так далее. Поэтому у человека, который говорит «значит, так, я тут почитал про Китай и скажу вам вот что», может быть только очень поверхностное политически ангажированное мнение. Грубо говоря, можно быть за Китай или против Китая. Не глубже. Поэтому реальную ситуацию в Китае мы никогда не узнаем. Потому что источник сведений и цифр китайской статистики — один-единственный, проверить всё это невозможно. Но я могу только пожелать Китаю успехов.

И преодоление бедности для Китая может закончиться за здравие, и это очень важная вещь, потому что всегда существовало какое-то подозрение, что все эти грандиозные экономические успехи Китая происходят, как сказал бы марксист, «за счёт беспощадной эксплуатации трудящихся масс города и деревни». Словом, есть основанное на общеисторических представлениях подозрение, что китайские успехи могут носить витринный характер. Как у нас в тридцатые годы Днепрогэс, Магнитка и Горьковский автозавод и все достижения были сделаны за счет ограбления деревни и жесточайшей эксплуатации рабочего класса. Но этого никто не видел. Всякие приглашенные в СССР Фейхтвангеры и Ромены Роланы видели только внешнюю сторону.

Но в общем, я думаю, что если Китай действительно преодолел свои проблемы, то это хорошо и для всего окружающего мира.

— Конечно, хорошо. Просто завидно немножко.

— Ну нет. Завидовать китайцам — это всё-равно что завидовать древним грекам и египтянам. Или индейцам до вторжения европейских переселенцев. Или марсианам и каким-нибудь персонажам фантастических романов. Это совершенно другой мир. Но сокращение бедности в Китае важно для безопасности мира, в том числе и России. Представьте, если в Китае вдруг начнётся, не дай бог, какой-нибудь экономический кризис и довольно много миллионов китайцев просто пойдут в Сибирь пешком или на лодочках поплывут через Амур в желании прокормиться. Это будет проблема! И любые страхи насчёт возможной военной экспансии Китая в Сибирь, на мой взгляд, гораздо менее реалистичны, чем страхи по поводу возможной неконтролируемой миграции вследствие экономического кризиса.