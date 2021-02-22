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[10:24]Санкции по двум флангам, депрессия белорусского протеста. Главное к 22 февраля

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20 февраля, суббота

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Санкции по двум флангам, депрессия белорусского протеста. Главное к 22 февраля

Политика
10:24, 22 февраля 2021

Санкции по двум флангам, депрессия белорусского протеста. Главное к 22 февраля
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В США от коронавируса скончались уже почти полмиллиона человек. Как отмечает The New Yourk Times, это больше, чем число американцев, погибших в ходе Первой и Второй мировых войн, а также за время войны во Вьетнаме.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал скорый ответ на крупнейшую хакерскую атаку на инфраструктуру США, за которой предположительно стоит Россия. В интервью CBS он пояснил, что ответ будет включать в себя не просто санкции, а набор инструментов. Их целью является понимание Кремля, где «США подводят черту в этом виде деятельности». Последствия от взлома десятков правительственных структур и тысяч американцев через софт компании Solar Winds, который осуществлялся более полугода, только предстоит оценить, однако, по данным The Washington Post, за ним стоит группа APT29, также известная как Cozy Bear. Её связывают со Службой внешней разведки России.

The Telegraph и Bloomberg сообщают, что сегодня в ходе своего выступлении в Совете по правам человека ООН министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен поднять вопрос о нарушениях прав человека в России. «Мы сталкиваемся с поистине ужасной и шокирующей ситуацией в случае с Россией — постоянным членом Совета Безопасности ООН», — приводит издание отрывок из его будущей речи. Это выступление  обусловлено ситуацией с Алексеем Навальным и «систематическими нарушениями» в этой сфере. В случае с ним Россия отказалась выполнять решение ЕСПЧ. Целью Рааба будет призыв изучить выполнение Москвой международных договоренностей в сфере прав человека, которые Россия (в договоре по ОБСЕ) признала наднациональным вопросом.

В ряде регионов ЦФО объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности. Сюда входят, в том числе Москва и Московская область. Это делается из-за того, что синоптики прогнозируют сильную гололедицу.

Компания Boeing рекомендовала приостановить полеты самолетов из серии 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 после того, как двигатель одного из таких самолетов загорелся и развалился прямо во время полета над Колорадо. Сам самолет удалось успешно посадить, однако детали двигателя упали на жилой район.

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская заявила, что оппозиция «потеряла улицы». Она сказала Le Temps, что у режима Лукашенко есть оружие и протестующие не могут ответить ему — «на данный момент кажется, что мы проиграли», считает она. Также Тихановская предполагает, что митинги могут возобновиться весной, обращая внимание, что протесты в России и Беларуси вовсе не похожи, потому что «в России еще не достигнута точка невозврата, еще не произошло ничего экстраординарного». 

В интервью The Sunday Times Тихановская также сказала, что, несмотря на важность непризнания международным сообществом власти Александра Лукашенко, они «не захотели решать проблему», а масштаб санкций (против 90 человек) «смехотворен» — «это насмешка, режим Лукашенко смеется».

Напомним, что сегодня в Сочи должна произойти встреча Лукашенко с Владимиром Путиным. Ранее «КоммерсантЪ» писал, что белорусскому диктатору на ней выделят ещё денег (не менее $3 млрд). Также ожидается, что лидеры будут обсуждать вопросы дальнейшей интеграции.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Санкции #Навальный #Хакеры #Белоруссия #протесты в Белоруссии #Тихановская #США #Уголовное преследование Навального

Рубрика: Политика

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