Ветераны требуют от Путина гарантий, кабмин бьет по пшенице. Главное к 18 декабря

Движение «Ветераны боевых действий за справедливость» потребовало от Владимира Путина дополнительных социальных гарантий для участников боевых действий в Афганистане, Чечне и Сирии. Их статус, считают в движении, должен сравниться со статусом ветеранов ВОВ: это предполагает ежемесячные выплаты, бесплатное жилье и внеочередное медобслуживание. Существующие льготы ветераны называют «издевательством» и «фикцией». В движении жалуются, что государство не оказывает им достаточной поддержки. При этом они не хотят принизить заслуги фронтовиков, отмечая однако:

«Нога, оторванная миной в Сталинграде, на Пандшере или под Грозным, болит одинаково. И кровь, пролитая солдатами под Москвой, в Афганистане или Чечне, была такая же красная».

Грешат на господдержку и россияне в целом, следует из доклада аналитиков ВШЭ, выкладки из которого приводит «КоммерсантЪ». Замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская отмечает, что помощь граждане сочли менее значительной, чем в других странах, причем она в основном была направлена на семьи с детьми, хотя больше всех пострадал бизнес: «В прошлый кризис больше всего внимания получили пенсионеры, в этом — семьи с детьми, однако и в том, и в другом случае наиболее пострадавшими были другие группы населения. В этот раз поддержка для них, то есть для малого и среднего бизнеса, ИП и самозанятых, была ограниченной». Почти 60% опрошенных говорят, что не получили никакой помощи от государства, а идея «вертолетных денег» для всех большинству понравилась.

Росгвардия и белорусское МВД заключили соглашение о сотрудничестве. Документ от 19 ноября публикуют власти Беларуси. Он не ограничивает силовые ведомства в формате взаимодействия, но призван усилить сотрудничество в сферах охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечения мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности и прочего. Пока речь идет о контактах на уровне конференций, семинаров и общих учений.

По данным Bloomberg, обширной хакерской атаке подверглись как минимум три американских штата. Сами штаты не называются. Ранее Reuters и Washington Post сообщали, что нападению подверглись различные системы Минфина, Минэнерго, Минобороны, Госдепартамента и Национального управления по телекоммуникациям и информации, причем за атакой якобы стоит группа российских хакеров АРТ29 или Cozy Bear, которая, как утверждается, работает на российские спецслужбы.

Reuters утверждает, что в ходе атаки были заражены продукты компании Microsoft, однако там это опровергают, заверяя, впрочем, что такая попытка имела место и они действительно обнаружили следы вредоносного ПО в системах SolarWinds, удаленного их системой безопасности.

Источники «Коммерсанта» на рынке экспорта пшеницы рассказали о начавшихся проблемах на границе при вывозе товаров после принятия правительством мер по регулированию цен. Они жалуются, что груз задерживают, хотя он проходит по контрактам, заключенным до введения дополнительных пошлин (ещё не вступивших в силу). На рынке наблюдается атмосфера нервозности, а вариант с разгрузкой и допвзвешиванием товара называют «катастрофой» из-за угрозы срыва контрактов.

В России закрывается банк «Нордеа Банк». Об этом сообщает финская группа компаний Nordea, которая приняла соответствующее решение в ходе общего сокращения международной деятельности в пользу скандинавского региона. В рейтинге «Интерфакса» банк находился на 95-м месте среди российских банков.