Русские хакеры снова в деле, прививка власти, фиксация цен. Главное к 14 декабря

Хакеры взломали систему Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации, сообщили источники Reuters и Washington Post. За нападением стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, которая, по данным журналистов, «работает на Службу внешней разведки России». В Facebook посольства РФ в США назвали эту информацию «безосновательной» и заявили, что Россия «не проводит “наступательных” операций в виртуальной среде».

Высшие чиновники трех ветвей власти США смогут пройти вакцинацию от коронавируса в приоритетном порядке. Источники Reuters утверждают, что основной персонал Белого дома и некоторые чиновники должны пройти вакцинацию в течение 10 дней. По данным агентства, вакцину предложат президенту Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу.

Закупочные и розничные цены на сахар и подсолнечное масло могут заморозить на уровне 95 (у производителя) и 110 рублей (на полке) для масла и 36 и 45 рублей для сахара, пишут «Известия». Бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло на три месяца, начиная с 1 января 2021 года.

В ходе воскресных акций протеста в столице Белоруссии были задержаны более 300 человек, сообщает ГУВД Мингорисполкома. При этом правозащитный центр «Весна» знает лишь о 286 задержанных. Там отмечают, что накануне завершился 127-й день протеста в стране.

США может полностью закрыть свои генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке. Об этом сообщает «КоммерсантЪ», поясняя, что визовое обслуживание в них не ведется и так, а с остальными процедурами возникли проблемы из-за пандемии.

В возрасте 89 лет умер британский писатель Джон Ле Карре, говорится в сообщении руководителя литературного агентства The Curtis Brown Group Джонни Геллера. Причиной его смерти стала пневмония. В молодости он работал в британских разведслужбах Ми-5 и Ми-6, а после написал серию шпионских романов «Шпион, пришедший с холода», «Ночной администратор», «Особо опасен», «Шпион, выйди вон», «Такой же предатель, как мы» и другие.

Послы Австрии, Германии, Италии и Франции не будут участвовать в бизнес-форуме «Европа—Иран», сообщили в Twitter МИДа Франции. Там пояснили, что это связано с «варварской и неприемлемой» казнью журналиста Рухоллы Зама, который ранее был повешен.