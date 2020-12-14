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В кабмине предлагают снижать цены на продукты ограничением вывоза и субсидиями

Политика - Деньги
14:53, 14 декабря 2020

В кабмине предлагают снижать цены на продукты ограничением вывоза и субсидиями
Максим Решетников // Фото: Global Look Press
Максим Решетников // Фото: Global Look Press

Накануне президент Владимир Путин отчитал правительство за бездействие и персонально главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева и главу Минэкономразвития Максима Решетникова. Глава государства был уверен, что они только «рассказывают ему сказки» о проделанной работе. Он дал им неделю для принятия конкретных мер для понижения цен на ряд продуктов. Сегодня они предложили план действий для борьбы с ростом цен.

Цены на сахар предлагается снизить до 46 рублей в розницу и до 36 рублей за килограмм для поставок в сети. Для этого Минсельхоз будет заниматься расширением посевных площадей, а производители получат льготные кредиты на закупки сахарной свеклы под 1-5% ставку, передает Znak.com.

Масло предлагается удешевить до 110 рублей и 95 рублей на поставку. Для реализации этой меры власти ввели 30-процентную вывозную пошлину на семена подсолнечника. Она будет применяться с 9 января до 30 июня следующего года. Если производители решат не исполнять договоренности, кабмин введет пошлины ещё и на импорт растительного масла.

Для снижения цен на муку и хлеб также намерены вводит квоты и субсидии: с 15 февраля до 30 июня вывоз зерновых будет ограничен 17,5 миллиона тонн. Также вводится пошлина на вывоз: в рамках квоты за тонну будут брать 25 евро, а с превышающих объемов намерены взимать 50% стоимости, но не менее 100 евро. Также правительство намерено субсидировать закупки производителями пшеницы и муки. Тонну пшеницы в итоге намерены продавать за 14 тысяч рублей за тонну и 13 тысяч к концу февраля 2021 года.

Также отмечается, что Решетников предлагает в три раза снизить планку колебания цен на социально значимые товары. Сейчас она установлена в размере 30% от стоимости за месяц, а предлагается установить её в размере 10%. «Понятно, что, когда ее (норму — ИФ) устанавливали на законодательном уровне в 2008 году, этого было достаточно. Сейчас, очевидно, этого недостаточно — планку предлагается серьезно снизить», — приводит его обоснование «Интферфакс».

Кроме того, в правительстве создается отдельная рабочая группа, которая будет заниматься отслеживанием цен на продукты питания. Её будет возглавлять вице-премьер Андрей Белоусов.

Теги: #Тарифы и цены

Рубрика: Деньги

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Максим Решетников // Фото: Global Look Press

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