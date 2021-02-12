Германия назвала слова Лаврова о разрыве с ЕС "странными и непонятными"

В Министерстве иностранных дел Германии удивлены высказыванием главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Россия готова разорвать все отношения с Евросоюзом. Там расценивают это именно как заявление и воспринимают эти слова на свой счет, пояснила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

«Что касается высказываний российского министра, я могу сказать, что эти слова, на наш взгляд, являются действительно странными и непонятными, — приводит слова дипломата ТАСС. — Мы воспринимаем заявление так, как оно было сделано, а именно как заявление в наш адрес».

Также Зассе обратила внимание, что ещё недавно глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас говорил о заинтересованности в дальнейшем общении с Россией и на этом фоне заявление Лаврова «действительно удивляет» официальный Берлин.

Как писал Sobesednik.ru, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову ранее пришлось объяснять, что министр вовсе не имел в виду призыв к разрыву отношений, а лишь декларировал необходимость быть готовыми к подобному шагу в случае серьезных санкций против России. Высказывание Лаврова отразилось не только на реакции его иностранных коллег, но и на падении акций российской биржи.