Константин Янкаускас останется под домашним арестом до 25 марта

В Москве Басманный районный суд отправил под домашний ареста фигуранта «Санитарного дела», муниципального депутата Константина Янкаускаса.

Telegram-канал Avtozak LIVE пишет, что эта мера наказания назначена ему до 23 марта.

Другой фигурант «Санитарного дела», глава московского штаба Навального Олег Степанов, потребовал возбудить аналогичные дела против устроителей акций «#ПутинНашПрезидент». Об этом пишет «Общая газета».

Ранее Sobesednik.ru писал, что на минувших протестах в поддержку Алексея Навального силовики «перевыполнили» план по задержаниям.

Также раньше сообщалось, что главреду «Медиазоны» Сергею Смирнову сократили срок ареста с 25 до 15 суток.