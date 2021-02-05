Меркель грозит расширить санкции, но не отказывается от "Северного потока-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции сообщила, что допускает новые персональные санкции против российских представителей. Это прозвучало на фоне ареста Алексея Навального и очередного инициированного официальной Москвой скандала с высылкой европейских дипломатов из-за якобы участия в протестных акциях.

«Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц», — приводит её слова «Радио Sputnik».

Меркель также высказалась о возможности отказа Германии от российского газопровода «Северный поток-2», который из-за американских санкций достроить не могут уже больше года. Она понимает озабоченность американских и европейских коллег возможными политическими последствиями этого проекта, однако считает, что ФРГ сможет не поддаваться на давление России даже в случае реализации нового газового потока.

«У нас есть определенные механизмы работы, чтобы не оказаться в односторонней зависимости так, что мы окажемся в "опасных водах". С другой стороны, мы еще с холодной войны, как с немецкой стороны, но и не только, имели поставки газа, переговоры и контракты с Россией или бывшим Советским Союзом», — поясняет она, придерживаясь прежней позиции, что проект должен быть завершен. «У Франции больше ядерной энергии, поэтому роль газа не так важна, как для Германии», — приводит её слова Bloomberg.

Напомним, что санкции против «Северного потока-2» первоначально наложила администрация Дональда Трампа, однако после своего вступления в должность новый президент США Джо Байден не стал отменять их.

Тем не менее Меркель надеется обсудить вопрос отмены санкций с новой администрацией Белого дома и ожидает от Байдена большей гибкости в этом вопросе по сравнению с подходом Трампа. «Возможно, различия [в их с Байденом видении ситуации] не так велики, как могут показаться, — поясняет она. — Но тот факт, что это спорный проект, обсуждаемый в Европе, очевиден».