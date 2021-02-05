Германия, Польша, Швеция и ЕС осуждают высылку их дипломатов из России

После того как МИД РФ заявил, что высылает дипломатов из Германии, Польши и Швеции, в Евросоюзе призывают пересмотреть это решение, настаивая на необоснованности этого шага. В худшем случае могут последовать ответные меры со стороны этих государств.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который сегодня встречался с главой российского МИД Сергеем Лавровым, «решительно осудил эту новость и отверг обвинения в их участии в демонстрациях».

МИД Швеции также считает решение российского руководства «совершенно неоправданным», передает «Интерфакс». Там также отвергают участие их дипломата в протестных акциях: «Мы сожалеем о действиях России и оставляем за собой право на соответствующие ответные меры», — пояснили в ведомстве.

Канцлер Германии Ангела Меркель также уверена, что эти действия необоснованны, передает Deutsche Welle. Она отметила, что ФРГ принимает это к сведению и сочла это очередным пунктом, «касающимся верховенства закона и соблюдения прав человека» в России.

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач намерен подумать над ответной высылкой российского дипломата, если Москва не изменит своего решения, пишет РИА Новости. На этот шаг Польша пойдет лишь после согласования с другими странами ЕС.