Российского дипломата поймали в Молдове на контрабанде $50 тысяч. Он задержан

В Молдове возбудили уголовное дело против одного из российских дипломатов. Он пытался перевезти через границу незадекларированную валюту в размере 50 тысяч долларов, пользуясь своей неприкосновенностью.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря погранполиции Раису Новицкую, правоохранительные органы Молдовы решили проверить сумку дипломата из ручной клади, несмотря на его возражения и статус, после того как нарушение зафиксировал специальный детектор.

Максимальный размер незадекларированной суммы, которую можно перевести через границу, составляет 10 тысяч долларов.

Местное издание Deschide.md со ссылкой на источник сообщает, что покинуть Молдову российскому дипломату так и не удалось, после инцидента он был задержан силовыми органами.

Напомним, что в декабре в должность президента Молдовы вступила Майа Санду, которую называют прозападным политиком. На выборах она одержала уверенную победу над пророссийским кандидатом и действовавшим на том момент главой государтсва Игорем Додоном, которого публично поддерживал Владимир Путин.