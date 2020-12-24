Избранный президент Молдовы Майа Санду официально вступила в должность

В Молдове прошла церемония инаугурации президента Республики. Майа Санду, одержавшая уверенную победу на выборах во втором туре с результатом 57,72%, официально вступила в должность главы государства и принесла присягу.

«Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права человека, суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдовы», — передает её слова «Интерфакс». В момент произнесения этих слов, как и полагается, Санду держала руку на Конституции страны.

Мероприятие прошло во время совместного торжественного заседания парламента Молдавии и Конституционного суда. Бывший президент Игорь Додон, который проиграл Санду, набрав лишь 42,28% голосов, отказался участвовать в церемонии.

Ещё до вступления в должность г-жа Санду сделала ряд громких заявлений, затрагивающих интерес России. Так она назвала Крым частью Украины и настояла на том, что все российские миротворцы в итоге должны покинуть территорию Молдовы. Кроме того, она назвала «нечестным» требование «Газпрома» к Молдове выплатить долг непризнанной Приднестровской Молдавской республики за газ: «На левом берегу [в ПМР] не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо», — цитировал её РБК.

За время после победы Санду и до её вступления в должность экс-президент Додон и парламент, в котором большинство составляет дружественная ему коалиция, успели принять ряд раскритикованных ею закон. В их числе было и сокращение президентских полномочий в деятельности спецслужб.