Зеленский признался, что Санду во главе Молдовы ему симпатичней и понятней Додона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает избранного президента Молдовы Майю Санду и делал бы это даже в случае её поражения на выборах. Ее позиция по Крыму и Донбассу ему понятна, в отличие от мнения на этот счет её предшественника Игоря Додона.

«Я поддерживаю Майю, она это знает. Я говорил ей это и к выборам — какой бы ни был результат, мы вас поддерживаем. Мне очень симпатична Молдова в целом с таким лидером, и я желаю ей демократического развития. Молдова этого заслуживает, — заявил Зеленский в интервью The New York Times. —

Я встречался с ней и знаю ее позицию по Крыму, и мне ее позиция по Украине в целом, относительно войны на Донбассе понятна гораздо больше, чем позиция предыдущего президента Додона».

При этом Зеленский обратил внимание, что, несмотря на свои личные симпатии, до выборов официально Украина не выражала поддержки ни одному из кандидатов. После же завершения подсчета голосов он одним из первых поздравил нового коллегу. Также в числе первых Санду с избранием поздравили непризнанная президент Беларуси Светалана Тихановская и российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

Санду говорила, что её первые официальные визиты в качестве избранного президента пройдут в Украине и Румынии.

Ранее Зеленский также оценил результаты выборов в США: по его словам, Джо Байден лучше понимает ситуацию в Украине и в России, чем Дональд Трамп. Украинский лидер выразил надежду, что при нем США будут теснее взаимодействовать с его страной.