"Настоящий кошмар": Шендерович раскрыл, почему "Путин панически боится Навального"

В минувшее воскресенье в Москве произошло, по большому счету, ровно то, что прогнозировало подавляющее большинство политологов и экспертов из других областей: вернувшийся после длительного лечения и не менее длительной реабилитации в Германии после громкой истории с отравлением оппозиционер Алексей Навальный был задержан.

Сейчас вокруг задержания, странного «выездного» суда прямо в здании отдела УВД Химок и дальнейших перспектив развития открытого в отношении популярного блогера и оппозиционного политика дела ведется довольно жаркая дискуссия. К примеру, отдельные спикеры в ее рамках напоминают, что намеки на нежелательность появления Навального в России и возможные последствия этого шага власти давали самому оппозиционеру неоднократно непосредственно перед тем, как он официально объявил, что возвращается домой.

Как бы там ни было, но среди всех этих разговоров о перспективах дальнейшего развития дела, возможном сроке для Навального и реакции российского общества на происходящее, практически нет попыток политологов оценить ситуацию с точки зрения причин. Одним из немногих, кто взялся говорить о причинах такого демонстративного давления на одного из ключевых оппозиционеров в стране, стал российский журналист, публицист и радиоведущий Виктор Шендерович. В интервью RTVI эксперт заявил, что не допустить возвращения Алексея Навального в Россию всеми силами пытался именно президент Владимир Путин. Причем, причина этих «стараний», добавил журналист, заключается в самом обычном страхе.

«Путин изо всех сил, разумеется, пытался не допустить возвращения Навального, и даже может попробовать сделать это еще раз. Владимир Путин его боится, я уже говорил об этом, потому что Навальный для него – это не кировский лес, это предвестие кары, воплощение кары за содеянное для Путина.

Навальный для президента России – это тяжелый невроз, поэтому его имя даже нельзя называть. Это кара за содеянное, от которой он пытался избавиться. Он пытался избавиться от данного невроза: это все психиатрия, конечно. Я сейчас говорю о неврозе, который есть у Путина – для него Навальный, вне зависимости от реальной угрозы, которую он представляет тактически, настоящий кошмар. Путин понимает, что время работает не на него. Неспособность Путина произвести эту фамилию – прямое подтверждение этого кошмара, воплощенного в нем.

К сожалению, единственное, что Путину удалось сделать вполне успешно – это разрушить существующие механизмы. Вот почему, когда мы сравниваем вполне драматическую американскую ситуацию с нашей "стабильной" мы констатируем: система перемолола Трампа, ему не удалось остаться у власти и страну возглавил победитель выборов. У нас же это успешно получается у Лукашенко, успешно получается у Путина», – отметил Шендерович.