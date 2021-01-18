Навальный пошел на посадку с "Победой". Как проходила спецоперация по задержанию

«Собеседник» оказался у зоны прилета аэропорта Внуково, куда должен был прибыть оппозиционер, и провел вечер в компании МВД, Росгвардии, ОМОНа и фанатов Ольги Бузовой.

Цифра

69 человек задержано в связи с возвращением Алексея Навального.

«ОВД-Инфо».

Отметим, что к настоящему моменту стало известно, что Алексея Навального, которого задержали после посадки в Москве, арестовали на 30 суток. Что этому предшествовало – в подробном репортаже Дмитрия Соколова. Еще вчера он вел для нас онлайн-трансляцию с места событий.

Аэропорт сломался

На последней пресс-конференции Владимир Путин оценил влияние Навального невысоко: «Блогер, да кому он нужен?» Я решил сыграть в ту же игру и представить, что ничего не знаю о возвращении Алексея рейсом «Победы» из Германии в Россию 17 января.

Странности начинались уже в центре города – на входе в Киевский вокзал, откуда уходят экспрессы в аэропорт Внуково.

– Куда направляемся? – Полицейские почему-то любопытны, спрашивают о цели поездки у тех, кто заходит в одиночку и без багажа. На платформе дежурит усиленный наряд ОМОНа.

При себе – оружие, бронежилет, утепленная форма одежды: ребята приготовились к долгой прогулке.

По прибытии во Внуково неприятный сюрприз: двери в зал аэропорта закрыты «по техническим причинам». Их тоже охраняет полиция. Вход только через улицу. Там телекамер едва ли не больше, чем на пресс-конференции Путина. По громкой связи сообщают: внутрь можно попасть только по билетам. Да что ж за невезение! Быстро нахожу в телефоне случайный билет подруги из Внуково за 2000 год. В нем все не так: имя, пол, дата, направление. Зато есть штрихкод. Протискиваюсь сквозь толпу к рамкам досмотра, показываю. Мыслительный процесс охранника длится секунду. Она кажется вечностью, но голос из-под маски говорит: «Проходите». Ура! В конце концов никто ведь не уточнял, что билет должен быть действующим.

Кругом полковники и капитаны

По зоне прилета повсюду полиция. Самая гуща – напротив «зеленого коридора», откуда должны выходить пассажиры рейсов. Это место зачем-то загородили высокой непрозрачной ширмой. Мимо проходит компания из трех капитанов полиции. Чуть дальше виднеется шапка из серого каракуля (такие носят полковники). Рядом серьезный мужик в штатском рапортует по телефону:

– У входа толпа провокаторов. Клиента ждем. Наша группа здесь, у очага.

Суров для таксиста. Я бы к такому не сел. Хотя, говорят, не зарекайся.

Фанаты Бузовой обсуждают «свой косарь»

Прямо под табло, где многие ищут глазами рейс «Победы» из Берлина, собралось около 100 подростков.

У них с собой цветы и плакаты, посвященные (внезапно) Ольге Бузовой! «Спасибо за светлую музыку» и т.д. Говорят, певица прилетает следующим рейсом после берлинского. Поклонники Ольги – это и есть неисправность аэропорта? Пускать только по билетам начали как раз из-за того, что они наполнили зал.

Правда обсуждают ребята между собой совсем не певицу.

– Блин, с каждым часом, проведенным здесь, мой косарь обесценивается, – жалуется один. – Я вообще устраивался в модельное агентство, – говорит другой.

Самые бойкие соглашаются побеседовать на камеру.

– Да, я в курсе всего, что происходит вокруг Ольги, – говорит крепкий парень с натянутым до глаз шарфом. – Очень рад, что она вышла замуж за Даву Манукяна.

Ребята приехали сюда на аэроэкспрессе и собирались им же вернуться домой. Два билета по 400 рублей. Умножить на сто – 80.000. Прибавить каждому упомянутый «косарь» – еще 100.000. Кому-то пришлось раскошелиться на красочную поддержку в аэропорту. Для Бузовой это, конечно, не деньги. Вот только сама она оказалась не при делах.

«Моей фамилией искусно пользуются разные люди. Меня, конечно, могут встречать поклонники, но о том, во сколько будет прилет, знало только три человека», – расскажет она позже в соцсетях.

ОМОН стесняется

В 18:30 толпа, спрессованная на входе в аэропорт, приходит в движение – там появился пожилой мужчина с флагом России. В гурьбу вонзается колонна из шести сотрудников полиции, скручивает знаменосца и тащит его по полу. Тот кричит:

– Суки, су-у-ки!

Суки отзываются – собаки работников кинологической службы поднимают лай.

Ровно за час до посадки самолета из Берлина в зоне прилета появляются бойцы ОМОНа и встают между журналистами и фанатами Бузовой. Бойцы сегодня в обновках – на голове шлемы с наглухо тонированными стеклами. Еще одно ноу-хау – прикреплять шевроны с личными номерами к форме «вверх ногами». При беглом взгляде считать их нереально.

Еще через несколько минут начинается зачистка: тех, кому не удалось пройти через рамки, выдавливают на улицу или заламывают руки, отправляя в автозак. На пол летят телефоны и элементы одежды. Несколько женщин начинают вопить, их хватают, от неожиданности отпускают, хватают снова.

Следующий всплеск активности – через 20 минут. Мужчина на закрытом (конечно, «по техническим причинам») эскалаторе разворачивает плакат с шестью крупными буквами «ИГО ФСБ» и начинает выкрикивать проклятия в адрес президента Путина. Через несколько секунд его валят с ног сотрудники полиции и уносят прочь.

Самолет встречают аплодисментами

Иногда в толпе возникают заблудившиеся пассажиры с багажом. Они действительно не понимают, что происходит, и хотят только одного – пройти на посадку и улететь куда-нибудь подальше. Прямо ходу нет – полиция отправляет их к лифту на второй этаж. Там тоже не расслабишься: у кафе полиция скрутила активистов Любовь Соболь, Константина Котова, Руслана Шаведдинова и тех, кто оказался под рукой.

«Не могу сказать, что это мой выбор – возвращаться или не возвращаться в Россию. Такой вопрос не стоял ни одну секунду. Но это показывает, как нужно здесь бороться... Здесь мой дом. Я приехал сюда, и я не боюсь. Я знаю, что прав...» Алексей Навальный накануне его задержания во время прохождения погранконтроля в Шереметьево.

В 19:55 без каких-либо объявлений табло зажигает надпись, что ожидаемый рейс из Берлина улетает на посадку в Шереметьево. Питерский самолет (с Бузовой на борту) тоже.

Правда, фанаты Ольги еще полчаса назад запихнули плакаты в мусорное ведро и очистили помещение от самих себя. В следующий раз я их встречу уже за территорией Внуково – они будут сдавать невысокой женщине чеки за проездные билеты.

Причина задержек рейсов – очередная неисправность. Оказывается, полоса аэропорта пришла в негодность из-за поломки снегоуборочной техники. Да что ж за день! Остальные самолеты прибывают по расписанию.

Когда появляется сообщение о посадке самолета в Шереметьево, люди начинают хлопать и сканировать «На-валь-ный!». Так вот ты какая – техническая проблема. И даже понятно чья.

Рейс из Берлина приземлился не там, где ждали

Вся королевская рать

Кто участвовал в операции встречи «блогера» Навального:

МВД

ОМОН Росгвардии

Охрана аэропорта Внуково (запретила вход без билета)

ФСИН (задержала Навального)

ГИБДД (перекрытие дорог у Внуково и Шереметьево)

Неопознанные люди в штатском с рациями (предположительно ФСБ)

Руководство «Аэрофлота» («Победа») (изменили место посадки)

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Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2021 под заголовком «Навальный пошел на посадку с "Победой"».