Навальный пошел на посадку с "Победой". Как проходила спецоперация по задержанию

Фото: Global Look Press

Природа или коррупция: кто виноват в трагедии на "Горе Отдельной"?
кадр из сериала "Метод 2"

Крутой ход: Александр Петров оказался маньяком в сериале "Метод-2"
Фото: Global Look Press

Сенаторов посчитали: Журавлев сделал Клишаса, Матвиенко – в ауте
Театры снова жалуются на давление драматурга Полякова // фото: Андрей Струнин

"Только финансовый расчет": стала известна истинная причина ссоры Полякова с театрами
В центре внимания
Алексей Навальный // Фото: Андрей Струнин, Sobesednik.ru
Навальному дали 30 суток ареста
Отступать Путину теперь некуда: Орешкин рассказал о страшных последствиях задержания Навального
Россия встречает Навального. Итоги недели одним предложением

Новости дня

18 января, понедельник

[18:02]Детям требуется больше недели, чтобы привыкнуть к "живой" школе после карантина
[17:34]В Дагестане задержан подозреваемый по делу об отравлении водой около 300 человек
[15:15]Лавров: Россия не возбудит уголовное дело об отравлении Навального
[14:50]Суд над Навальным проводят в полиции, "чтобы допустить журналистов". Их не пускают
[14:44]Обвиняемый в даче взятки почти в $8 млн вице-президент Samsung получил 2,5 года
[14:16]Признанному виновным в нападении на офис ЕР Азату Мифтахову дали 6 лет колонии
[14:07]Навальный потребовал пустить в суд настоящих журналистов
[13:35]Комментаторы поражены "судом" над Навальным. Они считают, это противоречит Конституции
[13:20]Навальный: "Демонстративно разорвали и выкинули на помойку уголовно-процессуальный кодекс"
[12:49]"Какое позорище": Судить Навального будут прямо сейчас в отделении полиции
[12:33]В здание с Навальным пустили съемочную группу прокремлевского СМИ и адвокатов
[12:16]К Навальному в ОВД не пускают адвоката, депутата Мосгордумы и члена ОНК
[11:36]Длинные челки и седина: стилист Топалова и Лазарева рассказал о модных прическах
[11:31]Посол США в России: Власти РФ несут всю ответственность за безопасность Навального
[10:59]Германия требует незамедлительно освободить Навального
[10:37]Навального встречали около двух тысяч человек. 69 из них были задержаны
[10:32]Председателем правления Белгазпромбанка стала экс-глава Нацбанка Белоруссии
[09:36]От Apple через суд потребовали удалить Telegram. Такой же иск ждет и Google
[08:57]На днях выйдет новое расследование про ФСБ – "более бомбастичное", чем с Навальным
[08:24]Задержание Навального. Главное по теме к утру понедельника

17 января, воскресенье

[21:13]Алексея Навального задержали. Его адвоката с ним не пустили
[21:02]"Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться": Первый комментарий Навального
[20:07]Самолет с Навальным неожиданно приземлился в "Шереметьево"
[19:47]Выборы в Уганде сфальсифицированы, а оппонента власти держат в плену – оппозиция
[19:41]Силовики устроили беспорядки и задержания возле аэропорта "Внуково"
[19:14]Во "Внуково" ОМОН теснит людей, и даже фанатов Бузовой. Задержан журналист "Дождя"
[18:40]Во "Внуково" задержали Соболь, Котова, Олега Навального и журналиста "Новой"
[17:46]Захарова: В ответах Германии по Навальному нет ничего содержательного
[17:15]Навальный сел на самолет, толпа фанатов Бузовой без Бузовой и буйный пассажир
[16:05]Самолет Навального готовится к вылету в Москву. "Внуково" кишит силовиками
[15:29]"Будут сбивать": Навального аэропорт "Внуково" грозится встретить, как немцев в 41-м
[14:55]Возвращение Навального отразилось даже на поисковых запросах
[12:56]Baza: Из-за прилета Навального во "Внуково" привезли около сотни полицейских
[12:19]РФПИ: Бразилия не отказала "Спутнику V", а запросила дополнительную информацию
[11:05]Прилет Навального: В "Пулкове" задержали журналиста и трех активистов
[10:34]Бразилия отвергла "Спутник V", ЧМ в Минске трещит по швам. Главное к 17 января

16 января, суббота

[20:00]"Глисты" и "гниды": Собчак обвинили в унижении людей без антител к COVID-19
[17:49]Три компании могут отказать ЧМ по хоккею в спонсорстве из-за Лукашенко
[17:12]Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами
[16:43]В Питере задержали мужчину, избившего официантку за отказ продать водку после 23:00

Фото: depositphotos
Любовный треугольник. Или квадрат: Рецепт для легкого послепраздничного застолья
Фото: Global Look Press
Названы 8 законных способов не платить налог на вклады больше 1 миллиона рублей
Константин Ивлев // фото: Instagram
Рецепт: Аджапсандали от Константина Ивлева
Фото: depositphotos
Рецепт: "Мимоза" с фишкой
фото: Global Look Press
Как продлить жизнь новогодней ели: советы эксперта "Роскачества"
Фото в статье: depositphotos
Курица "Хули-хули", бананы и авокадо: пикантные новогодние рецепты
Фото в статье: Instagram
"Роман" Лазарева и друг Лолиты из Rammstein: как звезды отрывались в праздники
Фото: depositphotos; в статье: Instagram
Травяной чай, тайм-менеджмент и список желаний: пять способов выйти из праздников без депрессии
Звездные разводы // фото: Global Look Press, Instagram
Одни звезды сошлись, другие разошлись: Топ-5 свадеб и разводов в 2020 году
Фото в статье: Global Look Press, личные архивы героев публикации
Разин минус 48 кг, Фадеев – минус 82: Кто кого "перехудел" в 2020 году
sobesednik logo

Навальный пошел на посадку с "Победой". Как проходила спецоперация по задержанию

Политика
17:21, 18 января 2021
«Собеседник» №02-2021

Навальный пошел на посадку с "Победой". Как проходила спецоперация по задержанию
Встречающих во Внуково встретил ОМОН // Фото в статье: Дмитрий Соколов; видео: Павел Зубов
Встречающих во Внуково встретил ОМОН // Фото в статье: Дмитрий Соколов; видео: Павел Зубов

«Собеседник» оказался у зоны прилета аэропорта Внуково, куда должен был прибыть оппозиционер, и провел вечер в компании МВД, Росгвардии, ОМОНа и фанатов Ольги Бузовой.

Цифра

69 человек задержано в связи с возвращением Алексея Навального.

«ОВД-Инфо».

Отметим, что к настоящему моменту стало известно, что Алексея Навального, которого задержали после посадки в Москве, арестовали на 30 суток. Что этому предшествовало – в подробном репортаже Дмитрия Соколова. Еще вчера он вел для нас онлайн-трансляцию с места событий

Аэропорт сломался

На последней пресс-конференции Владимир Путин оценил влияние Навального невысоко: «Блогер, да кому он нужен?» Я решил сыграть в ту же игру и представить, что ничего не знаю о возвращении Алексея рейсом «Победы» из Германии в Россию 17 января.

Странности начинались уже в центре города – на входе в Киевский вокзал, откуда уходят экспрессы в аэропорт Внуково.

– Куда направляемся? – Полицейские почему-то любопытны, спрашивают о цели поездки у тех, кто заходит в одиночку и без багажа. На платформе дежурит усиленный наряд ОМОНа.

При себе – оружие, бронежилет, утепленная форма одежды: ребята приготовились к долгой прогулке.

По прибытии во Внуково неприятный сюрприз: двери в зал аэропорта закрыты «по техническим причинам». Их тоже охраняет полиция. Вход только через улицу. Там телекамер едва ли не больше, чем на пресс-конференции Путина. По громкой связи сообщают: внутрь можно попасть только по билетам. Да что ж за невезение! Быстро нахожу в телефоне случайный билет подруги из Внуково за 2000 год. В нем все не так: имя, пол, дата, направление. Зато есть штрихкод. Протискиваюсь сквозь толпу к рамкам досмотра, показываю. Мыслительный процесс охранника длится секунду. Она кажется вечностью, но голос из-под маски говорит: «Проходите». Ура! В конце концов никто ведь не уточнял, что билет должен быть действующим.

Кругом полковники и капитаны

По зоне прилета повсюду полиция. Самая гуща – напротив «зеленого коридора», откуда должны выходить пассажиры рейсов. Это место зачем-то загородили высокой непрозрачной ширмой. Мимо проходит компания из трех капитанов полиции. Чуть дальше виднеется шапка из серого каракуля (такие носят полковники). Рядом серьезный мужик в штатском рапортует по телефону:

– У входа толпа провокаторов. Клиента ждем. Наша группа здесь, у очага.

Суров для таксиста. Я бы к такому не сел. Хотя, говорят, не зарекайся.

Фанаты Бузовой обсуждают «свой косарь»

Прямо под табло, где многие ищут глазами рейс «Победы» из Берлина, собралось около 100 подростков.

У них с собой цветы и плакаты, посвященные (внезапно) Ольге Бузовой! «Спасибо за светлую музыку» и т.д. Говорят, певица прилетает следующим рейсом после берлинского. Поклонники Ольги – это и есть неисправность аэропорта? Пускать только по билетам начали как раз из-за того, что они наполнили зал.

Правда обсуждают ребята между собой совсем не певицу.

– Блин, с каждым часом, проведенным здесь, мой косарь обесценивается, – жалуется один.

– Я вообще устраивался в модельное агентство, – говорит другой.

Самые бойкие соглашаются побеседовать на камеру.

– Да, я в курсе всего, что происходит вокруг Ольги, – говорит крепкий парень с натянутым до глаз шарфом. – Очень рад, что она вышла замуж за Даву Манукяна.

Ребята приехали сюда на аэроэкспрессе и собирались им же вернуться домой. Два билета по 400 рублей. Умножить на сто – 80.000. Прибавить каждому упомянутый «косарь» – еще 100.000. Кому-то пришлось раскошелиться на красочную поддержку в аэропорту. Для Бузовой это, конечно, не деньги. Вот только сама она оказалась не при делах.

«Моей фамилией искусно пользуются разные люди. Меня, конечно, могут встречать поклонники, но о том, во сколько будет прилет, знало только три человека», – расскажет она позже в соцсетях.

ОМОН стесняется

В 18:30 толпа, спрессованная на входе в аэропорт, приходит в движение – там появился пожилой мужчина с флагом России. В гурьбу вонзается колонна из шести сотрудников полиции, скручивает знаменосца и тащит его по полу. Тот кричит:

– Суки, су-у-ки!

Суки отзываются – собаки работников кинологической службы поднимают лай.

Ровно за час до посадки самолета из Берлина в зоне прилета появляются бойцы ОМОНа и встают между журналистами и фанатами Бузовой. Бойцы сегодня в обновках – на голове шлемы с наглухо тонированными стеклами. Еще одно ноу-хау – прикреплять шевроны с личными номерами к форме «вверх ногами». При беглом взгляде считать их нереально.

Еще через несколько минут начинается зачистка: тех, кому не удалось пройти через рамки, выдавливают на улицу или заламывают руки, отправляя в автозак. На пол летят телефоны и элементы одежды. Несколько женщин начинают вопить, их хватают, от неожиданности отпускают, хватают снова.

Следующий всплеск активности – через 20 минут. Мужчина на закрытом (конечно, «по техническим причинам») эскалаторе разворачивает плакат с шестью крупными буквами «ИГО ФСБ» и начинает выкрикивать проклятия в адрес президента Путина. Через несколько секунд его валят с ног сотрудники полиции и уносят прочь.

Самолет встречают аплодисментами

Иногда в толпе возникают заблудившиеся пассажиры с багажом. Они действительно не понимают, что происходит, и хотят только одного – пройти на посадку и улететь куда-нибудь подальше. Прямо ходу нет – полиция отправляет их к лифту на второй этаж. Там тоже не расслабишься: у кафе полиция скрутила активистов Любовь Соболь, Константина Котова, Руслана Шаведдинова и тех, кто оказался под рукой.

«Не могу сказать, что это мой выбор – возвращаться или не возвращаться в Россию. Такой вопрос не стоял ни одну секунду. Но это показывает, как нужно здесь бороться... Здесь мой дом. Я приехал сюда, и я не боюсь. Я знаю, что прав...»

Алексей Навальный накануне его задержания во время прохождения погранконтроля в Шереметьево.

В 19:55 без каких-либо объявлений табло зажигает надпись, что ожидаемый рейс из Берлина улетает на посадку в Шереметьево. Питерский самолет (с Бузовой на борту) тоже.

Правда, фанаты Ольги еще полчаса назад запихнули плакаты в мусорное ведро и очистили помещение от самих себя. В следующий раз я их встречу уже за территорией Внуково – они будут сдавать невысокой женщине чеки за проездные билеты.

Причина задержек рейсов – очередная неисправность. Оказывается, полоса аэропорта пришла в негодность из-за поломки снегоуборочной техники. Да что ж за день! Остальные самолеты прибывают по расписанию.

Когда появляется сообщение о посадке самолета в Шереметьево, люди начинают хлопать и сканировать «На-валь-ный!». Так вот ты какая – техническая проблема. И даже понятно чья.

Рейс из Берлина приземлился не там, где ждали

Вся королевская рать

Кто участвовал в операции встречи «блогера» Навального:

  • МВД
  • ОМОН Росгвардии
  • Охрана аэропорта Внуково (запретила вход без билета)
  • ФСИН (задержала Навального)
  • ГИБДД (перекрытие дорог у Внуково и Шереметьево)
  • Неопознанные люди в штатском с рациями (предположительно ФСБ)
  • Руководство «Аэрофлота» («Победа») (изменили место посадки)

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2021 под заголовком «Навальный пошел на посадку с "Победой"».

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Дональд Трамп // Фото: Global Look Press

Политика

Тюрьма и политическое уничтожение: политолог рассказал, что ждет Трампа после ухода с Белого дома
Встречающих во Внуково встретил ОМОН // Фото в статье: Дмитрий Соколов; видео: Павел Зубов

Политика

Навальный пошел на посадку с "Победой". Как проходила спецоперация по задержанию
Алексей Навальный // Фото: Андрей Струнин, Sobesednik.ru

Политика

Навальному дали 30 суток ареста
Политика
Тюрьма и политическое уничтожение: политолог рассказал, что ждет Трампа после ухода с Белого дома
Командир самолета Навального объявил о замене Внуково на Шереметьево со смехом в голосе
"Власть передается от Путина к Патрушеву": Юрий Швец сделал сенсационное заявление
Щупальца кировского "спрута" отсекают по частям
Общество
"Скоро вы узнаете много нового": пресс-секретарь Навального выступила с загадочным заявлением
"Конец власти близок": Манский указал на признаки скорого падения режима в России
"Делает то, что ему говорят": таролог рассказала о психологическом состоянии Сергея Собянина
"Такого не было десятилетия": Кирилл Мартынов рассказал, что у Навального есть план действий
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Напротив «Сталин Донер» хорошо бы пристроить пиццерию «Дуче», рядом кофейню «Тонтон-макут», через дорогу гриль-бар «Генерал Франсиско», за углом сигарную «Батиста». Мы еще хотели куда-нибудь пристроить мини-прачечную «ФСБ», но тут автор уже почувствовала себя ресторанным критиком и поняла, что пора сворачиваться

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Какие у меня лично экономические ожидания от 2021-го? Все зависит от того, как дальше будет развиваться пандемия. Никакого бурного роста я в 2021-м не жду, не вижу для него никаких факторов. Но, мне представляется, это среднеоптимистический вариант – нас ждет стагнация, барахтанье в болоте

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Никто из нынешних росгвардейцев не ответит ни за какие действия: время было такое, скажут они, и все вы были хороши (это правда, незамаранные либо уехали, либо замарались). Бойцам Росгвардии можно не беспокоиться. Их ни в чем не упрекнут, и спрос на них будет серьезный

Культура и ТВ
Королева детектива изучала яды: почему не сбылась мечта детства Агаты Кристи?
"Большая трагедия!" Грачевский перед смертью лишился всех денег
Назван самый популярный российский телеканал 2020 года
Поедет ли Little Big на Евровидение-2021: новые правила и состав участников
Шоу-бизнес
Будет суперскандал: Калашникова рассказала, как разделят наследство Грачевского
"Бари стал марионеткой!": Шукшина помирилась с Алибасовым и требует выпустить его из квартиры
"Вещи словно из подполья": Как участники "Дома-2" зарабатывают на продаже одежды
300 тысяч за вид на океан: Как и за сколько отдохнули на Мальдивах Бузова, Гагарина, Бородина

Здоровье
Вирус датских норок пришел в Россию: вирусолог – об особенностях российского COVID-19
ДНК-тест поможет быстро выявить пневмонию при COVID-19
Стратегия покоя не помогает лучше побеждать кишечные бактерии
Маленьким детям бывает полезно спать вместе с родителями
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Евгений Плющенко // фото: Global Look Press; в статье: Дмитрий Соколов, соцсети
"Ангелы" с Рублевки: за империей фигурного катания Плющенко стоят Собянин и Ротенберги
Фото: Агентство «Москва»
Жириновский "на подсосе" у государства: как ЛДПР разбрасывается бюджетными миллиардами
10 прибрежных метров... чужие тут не пройдут // Фото в статье: Экологическая вахта по Северному Кавказу, скриншоты с видео
Люди без берегов: смогут ли жители Геленджика искупаться на пляже у "дворца Путина"
Фото в статье: Дмитрий Соколов, скриншоты "Первый канал"
Тесные теремки: появились фото коттеджей Плющенко для Трусовой и Косторной
Сергей и Юлия Скрипали до отравления//фото: Global Look Press
Мать Скрипаля написала сыну перед смертью длинное письмо: стало известно, о чем оно
Анна Банщикова в сериале "Ищейка" // Фото в статье: личный архив актрисы
Анна Банщикова о съемках пятого сезона "Ищейки":
"Лицо замерзало так, что я не могла говорить!"
Константин Райкин // фото в статье: Global Look Press
Константин Райкин:
Как можно не проходить в школе "Архипелаг ГУЛАГ"? Это же как прививка!
Алексей Ягудин, Жанна Бадоева и Николай Цискаридзе в шоу "Я почти знаменит"//фото в статье: "Первый канал", Максим Ли
Жанна Бадоева:
В шоу талантов я была бы самой бездарной участницей
Михаил Веллер // фото в статье: Андрей Струнин
Михаил Веллер:
Западу сломали не хребет, а мозги
Алексей Навальный // фото: Global Look Press
Радзиховский о возвращении Навального:
Если не посадят, значит, его власть больше власти Путина
Эрика Куталия // Фото в статье: Instagram
"Продай свои пальцы!": дочь Урганта в США осталась без денег
Борис Грачевский // фото: Global Look Press
"Грачевский изнывал от диких болей": стало известно о мучениях основателя "Ералаша"
Филипп Киркоров // фото: Global Look Press
"Молчи лучше!": Киркоров поставил домбработнице Люсе ультиматум
Ольга Мигунова // стоп-кадр: YouTube
"Срывают маски и кричат": ученица Мессинга рассказала об ужасах "красной зоны"
Николай Цискаридзе // фото в статье: Global Look Press
Скандал с липовым Цискаридзе: Сафронов указал заказчиков "секс-компромата" на артиста
Алексей Спиридонов // фото: соцсети
Дед Мороз для старушек: в селе под Иркутском появился добрый водитель-волонтер
Пай Паулиньо де Огум Шороке // YouTube
Бразильский шаман: "Лекарство от коронавируса будет найдено в середине февраля"
Алексей Навальный // фото: Global Look Press
Время выбрано не случайно: Медведев указал на очень странный момент в возвращении Навального
Фото: Global Look Press
Осколки праздника: стекла в московском мусоре стало в 10 раз больше
Фото: depositphotos; в статье: Instagram
Панацея от всех болезней или бесполезная трата времени: кому и зачем нужно париться в бане?
^