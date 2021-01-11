Железный Арни разнес "служанку Путина". мэр Якутска ушла. Главное к понедельнику

США

Актер, экс-губернатор Калифорнии, член Республиканской партии (её представляет и Трамп) Арнольд Шварценеггер снял эмоциональное видеообращение, в котором заявил, что действия президента Трампа во многом напоминают ему технологии, использовавшиеся во время прихода к власти в Германии нацистов — они «начинали со лжи и нетерпимости». Последствия этого он увидел во времена своей юности в Австрии уже после окончания Второй Мировой войны:

«Он [Трамп] пытался совершить переворот, поведя за собой людей с помощью лжи. Моего отца и его соседей тоже вели неверным путем с помощью лжи, и я знаю, куда приводит такая ложь».

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

Шварцнегер назвал Трампа «худшим президентом в истории» США и заявил, что вызов американской демократии в его лице лишь укрепит Америку, как высокая температура и удары молота укрепляют сталь меча. В ролике он в этот момент продемонстрировал меч Конона-варвара, которого он играл. Республиканец призвал страну объединиться вокруг избранного президента Джо Байдена, представляющего демократов, забыв о политических разногласиях, а руководствуясь интересами нации.

Его обращение меньше чем за сутки набрало почти миллион лайков.

Сегодня Палата представителей США рассмотрит резолюцию с требованием к вице-президенту Майку Пенсу настоять на отставке Трампа по невменяемости в соответствии с 25-й поправкой к Конституции. Об этом сообщила председатель Палаты Нэнси Пелоси. Политик также назвала Трампа «служанкой Путина»:

«Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это (…) Но нет другого объяснения, почему этот президент США — служанка [handmaiden] Путина» (цитата по CBS).

Россия

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что покидает свое кресло по состоянию здоровья. Об этом она написала в своем Instagram. «Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции. Прошу принять мое решение», — говорится в сообщении. Многие представители несистемной оппозиции уже успели отреагировать на эту новость, выразив сомнения в добровольности решения. Они считают, на неё могли повлиять «сверху» в связи с проведением градоначальником независимой, по их мнению, политикой. В последнее время она запомнилась громкими проектами о пересаживании госслужащих города на такси вместо служебного транспорта и переноса зданий мэрии из центра на окраину для экономии бюджетных средств. Также она голосовала против поправок Владимира Путина к Конституции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сардана Авксентьева (@sardanaavksentieva)

Правительство введет дополнительную ответственность чиновников за невыполнение требований об импортозамещении в госзакупках, следует из проекта изменений в КоАП, разработанных Минюстом. Они опубликованы на портале правовой информации. Госслужащих, не соблюдающих квоты, хотят штрафовать на 20-50 тысяч рублей.

СНГ

На выборах президента Киргизии решительную победу с результатом в 80% одержал Садыр Жапаров. Четыре месяца назад он сидел в тюрьме, его освободили на фоне массовых беспорядков в столице, вызванных результатами выборов в парламент. После этого он сразу же был назначен премьером, а затем действовавший на тот момент глава государства Сооронбай Жээнбеков сложил свои полномочия, чтобы остановить насилие на улицах города.

Удерживающий власть в Беларуси силовыми методами Александр Лукашенко заявил, что референдум о новой Конституции пройдет не раньше конца 2021 года. Содержание проекта остается неизвестным, а сам Лукашенко ранее заявлял, что намерен оставаться у власти, пока новая Конституция не вступит в силу. Для её формирования он создал специальные «народные» органы, однако реальная оппозиция отрицает причастность к работе над документом и считает эти действия нелегитимными.

«В 2020-м мы заявили, что не считаем его президентом. Значит, мы не примем никаких его фейков вместо конституции, никаких тайных собраний и инсценированных референдумов, и уж точно — никаких новых законов, пока он удерживает пост с помощью оружия», — говорится в комментарии непризнанного президента Беларуси Светланы Тихановской. Она считает действия Лукашенко «манипуляцией» и намерена представить собственный проект Конституции.