Железный Арни разнес "служанку Путина". мэр Якутска ушла. Главное к понедельнику

Актер, экс-губернатор Калифорнии, член Республиканской партии (её представляет и Трамп) Арнольд Шварценеггер снял эмоциональное видеообращение, в котором заявил, что действия президента Трампа во многом напоминают ему технологии, использовавшиеся во время прихода к власти в Германии нацистов — они «начинали со лжи и нетерпимости». Последствия этого он увидел во времена своей юности в Австрии уже после окончания Второй Мировой войны:

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5