Глава Якутска предложила бизнесу помочь мэрии в переезде в обмен на поддержку в медиа

Мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала, что намерена оставить часть сотрудников на удаленке и после окончания пандемии. Кроме того, уже началась оценка зданий мэрии для дальнейшей продажи и переезда в офис с современной планировкой на окраине города.

По её словам, помощь в анализе эффективности смены дислокации и разработке опенспейса, в котором будут трудиться чиновники мэрии, городу как первопроходцу может оказать крупный бизнес. Взамен она обещает медийную поддержку партнеров: «Бесплатно [помогут], потому что это передовой опыт, ни в одном муниципалитете России такое еще не внедрено. Но может быть, кто-то и опередит нас на финише. Поскольку Якутск очень медийный город, если они нам помогут, то мы, конечно же, об этом всем расскажем».

Также она пояснила, что изначально публикации на этот счет помогли установить отношение к зданию работников мэрии. Г-жа Авксентьева рассказала РИА Новости, что среди более возрастных сотрудников пытаются отстоять старое здание в центре, а молодые люди, «а в мэрии в основном работает молодежь», заинтересовались новым проектом с переездом.

По её словам, город ежегодно тратит порядка 30 миллионов рублей на содержание прежнего здания.