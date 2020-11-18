Мэрия Якутска продаст дорогое здание в центре и переедет в опенспейс подешевле

Мэр Якутстка Сардана Авксентьева заявила, что здания администрации в центре города будут проданы. Чиновники мэрии переедут в район, где цена недвижимости будет ниже, а в центре останется лишь фронт-офис для приема граждан. Поменяется и формат здания: вместо множества кабинетов государственные служащие из администрации будут трудиться в опенспейсе.

«Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда, — пишет в своем Instagram г-жа Авксентьева.

— Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга».

Кроме того, она объявила, что вскоре госслужащих пересадят на такси для экономии бюджетных средств, которое уходят на дорогостоящие автомобили. По её словам, когда представители Якутска приезжают в Москву, они больше не пользуются служебными авто, а передвигаются на метро или «в некоторых случаях» на такси.

«Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета», — добавляет градоначальник.

Мэр отметила, что продажа городского имущества пройдет при полном соответствии с требованиями закона, чтобы ни у кого не возникло впечатления, что «подозревать и домысливать, что я решила продать "по дешевке" друзьям или родственникам (смеется)».