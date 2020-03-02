В Якутии хотят ввести налог на собак из-за нехватки денег на приюты

Мэр города Якутска Сардана Авксентьева предложила ввести на государственном уровне налог или сборы с хозяев собак. Так она отреагировала на вступивший с 1 января в силу закон об ответственном обращении с животными.

По словам мэра, городу приходится тратить на одно животное в рамках мероприятий по отлову и стерилизации порядка 14 тысяч рублей. «Мы на детей пособие платим меньше, чем на одно животное. Среди населения реализация федерального закона о животных не находит поддержки», — цитирует «Интерфакс» Авксентьеву.

Для реализации требований новых поправок региону потребуется 190 миллионов рублей и еще 46 миллионов на строительства приюта. При этом в бюджете субъекта на это предусмотрено только 5,7 миллиона рублей и 1,7 миллиона рублей выделят из городских денег.

Авксентьева предложила обратиться к иностранному опыту: «Во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволило бы содержать приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение». Пока же, помимо бюджетных средств, местные волонтеры и власти принимают помощь от бизнеса и неравнодушных граждан.

Ранее сообщалось, что документы по поправкам в связи с законом об ответственном обращении с животными подготоврили только 27 регионов. Лишь 23 региона имеют муниципальные приюты, которые далеко не всегда отвечают численности безнадзорных животных в городах. В некоторых городах под предлогом отсутствия денег на реализацию требований закона продолжается отстрел животных.