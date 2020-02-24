Только 27 регионов подготовили документы о гуманном отлове животных

В регионах с трудом стартует реализация нового закона о гуманном обращении с животными. Только 27 субъектов успели подготовить документацию по реализации обновленной системы, пишут «Известия».

Согласно вступившим в силу поправкам, городским службам запрещен отстрел собак, если те не являются смертельно больными. Теперь отлов животных должен происходить по схеме стерилизации, вакцинации и выпуска в привычную среду обитания.

По словам главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, сегодня в стране обустроено всего 23% приютов, необходимых для реализации программы гуманного отлова.

Ресурсы частных приютов в некоторых регионах совсем не соответствуют численности безнадзорных животных. Так, в Оренбургской области, по подсчетам управления ветеринарии регионального Минсельхоза, обитает порядка 15-20 тысяч бродячих животных. В субъекте при этом работают всего лишь три приюта, рассчитанных на 100-150 голов.

Начальник управления ветеринарии Минсельхоза в Оренбурге отмечает, что муниципальных приютов в области так и не появится, потому что субъекту будет сложно изыскать средства на их содержание. В 2020 году регион потратит на безнадзорных животных 15 миллионов, а одно учреждение на три тысячи собак стоит 30-40 миллионов. Временное размещение каждого животного будет стоить бюджету примерно восемь тысяч рублей.

Председатель общественной организации «Русдог» Мария Белоусенко отмечает, что во многих регионах продолжается отстрел животных, поскольку у муниципалитетов нет средств на гуманный отлов. При этом не регулировать численность животных на улицах городов тоже опасно. Только в Оренбургской области в минувшем годе от укусов собак пострадали шесть тысяч человек.