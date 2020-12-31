Навальный вернется, Меркель уходит, Чечня имени Кадырова. Главное к 31 декабря

Директор Фонда борьбы с коррупцией (признан российскими властями иностранным агентом) Иван Жданов заверил, что политик Алексей Навальный «обязательно» вернется в Россию в не слишком далеком будущем, несмотря на угрозы уголовного преследования. «Мы привыкли к возбуждению уголовных дел, — пояснил Жданов в интервью «Дождю». — Угроза тюрьмы у нас есть всегда». Он также заверил, что помимо объявленных в последние дни дела и угрозы замены испытательного срока на реальный в отношении Фонда непрерывно ведется несколько других уголовных дел, в том числе о «мошенничестве». При этом касательно последнего дела о якобы растрате Навальным 356 млн Жданов подтвердил ранее озвученную версию, что в СК «взяли цифры с потолка».

Депутат немецкого Бундестага от правящей партии Родерих Кизеветтер сказал Deutsche Welle, что новые уголовные дела против Навального — очередной шаг Путина к «международной изоляции». Он также расценивает это как косвенное признание Кремлем вины в отравлении политика:

«Для Европы и международного сообщества это печальный признак слабости! По-прежнему не хватает воли для того, чтобы начать расследовать попытку заказного убийства и доказанного участия сотрудников спецслужб в покушении на убийство».

Евродепутат из фракции «Обновить Европу» от Литвы Пятрас Ауштрявичюс полагает, что Кремль хочет сделать оппозиционера «невъездным» и дискредитировать его деятельность как неудобного власти политика: «Они не хотят иметь никаких серьезных политических оппонентов в России». Он допускает новые покушения на Навального и уверен, что угроза лишения свободы вполне реальна.

Пресс-служба «Конкорда», связанного с «повором Путина» бизнесменом Евгением Пригожиным, сообщила, что сумма её исков к Алексею Навальному и его сторонникам уже составляет 77 миллионов рублей.

За год рубль потерял 16,5% своей стоимости по отношению к доллару и 24% — к евро, обращает внимание РБК. Ранее экономист Сергей Гуриев объяснял, что «рубль влияет на инфляцию, но слабо».

Правительство разрешило россиянам отзывать согласие на обработку персональных данных, говорится в постановлении кабмина. Это коснется ведомств, которые имеют доступ к единой системе идентификации и аутентификации.

Президент Молдовы Майа Санду допустила, что может приехать в Россию ради обсуждения торговых отношений и приднестровского конфликта, если ей направят соответствующее предложение. При этом она отметила, что сперва намерена посетить Брюссель и Киев.

Следственные органы подозревают 40-летнего настоятеля храма пророка Илии в ЕАО иеромонаха Спиридона (Юрий Абрамов) вместе со звонарем храма Сергеем Моосом в массовом растлении мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на Baza и «РИА Новости». По данным агентства, жертвами священнослужителей за 12 лет стали как минимум 53 ребенка.

Россия безвозмездно выделила Армении 10 млн евро на оказание помощи переселенцам из Нагорного Карабаха, сообщил «Интерфакс».

После 18:00 31 декабря вход на Красную площадь будет закрыт для соблюдения запрета на массовые мероприятия. Власти Москвы также призывают граждан отказаться и от других мест массового скопления людей.

Власти Германии заранее опубликовали новогоднюю речь канцлера Ангелы Меркель. В ней она подтвердила, что не пойдет на выборы в следующем году и этот срок станет для неё последним. Также она отметила, что 2020 год стал самым тяжелым за всё время её нахождения у власти:

«Пандемия коронавируса была и остаётся политическим, социальным и экономическим вызовов столетия. Она является историческим кризисом, который всех сильно, а некоторых очень сильно обременил».

По данным русской службы «Би-би-си», в Чечне 346 улиц названы в честь родственников главы региона Рамзана Кадырова. «Количество улиц с фамилией Кадырова зависит от близости к значимым для семьи мест. Чем ближе к родовым селам, тем больше улиц», — поясняет издание. Есть даже улица имени его приближенного Магомеда Даудова. Также десятки улиц носят имя самого Кадырова.