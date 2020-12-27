Меркель утратила лидерство в рейтинге популярности среди немцев. Её обошел Шпан

Согласно опубликованному немецкой газетой Bild am Sonntag опросу Kantar, действующий канцлер Германии Ангела Меркель больше не является самым популярным политиком в стране, как это было годом ранее. Её обогнал 40-летний министр здравоохранения Йенс Шпан, деятельность которого в условиях пандемии вызвала у немцев симпатию, а ещё несколько политиков почти сравнялись с бессменной канцлером.

«Шпан, совершенно точно, — победитель года. С точки зрения граждан, он проводит хорошую политику в условиях коронавируса», — объяснил результаты исследования Торстен Шнайдер-Хаазе из Kantar.

Среди граждан ФРГ 52% считают, что в следующем году именно Шпан должен иметь максимальное влияние на политику государства. Особенно популярен он среди женщин (66%). Впрочем, Меркель отстала от него всего на 1% — у неё 51%.

Не меньшая конкуренция и на соседних позициях: почти на уровне своих коллег находится премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, у которого 50%, а министр финансов Олаф Шольц, заместитель г-жи канцлера, расположился на четвертой строчке рейтинга с 47%. Замыкает пятерку глава МИД Германии Хайко Маас.

При этом усилил коронавирус и позиции правящей коалиции в парламенте, отмечает газета.