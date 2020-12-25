Передача Алжиру колониальных архивов Франции может обострить тему геноцида армян

Власти Алжира требуют у Парижа передать все архивные документы, касающиеся периода, когда страна была колонией Франции.

Период, о котором идет речь – 1830-1962 годы. Франция частично вернула Алжиру связанные с этим временем архивы, однако сохранила те, которые касаются, как считают в Париже, исключительно ее суверенитета.

Как пишет Telegram-канал «Новый век» со ссылкой на Le Figaro, Франция пытается сохранить на архивах гриф «секретно», поскольку в них могут содержатся факты о расправах над местными жителями, подобные геноциду в отношении народности тутси в Руанде.

Причиной тому, что Алжир внезапно, спустя десятки лет после окончания колониальной эпохи, потребовал передать ему архивы того периода, могло стать все более ощутимое в последнее время стремление Франции укрепить свои позиции в регионе, в частности, в Марокко и Египте: возможно, Алжир планирует использовать «архивную» тему как рычаг давления на Париж в случае усиления этих тенденций.

Отмечается, что обнародование документов будет выгодно и ряду других государств, в том числе Вьетнаму и Югославии, которые поднимут вопрос об агрессии со стороны США. Более того, подобные попытки пересмотреть историю могут привести к тому, что Ереван в очередной раз потребует от мирового сообщества признать вину в истреблении около полутора миллиона армян Турцией в начале прошлого века.

По словам директора национального архива Алжира Абдельмаджида Шикхи, требования алжирской стороны «ясны и не требуют дополнительных пояснений». Вместе с тем он уточнил, что вопрос «еще не закрыт и подлежит обсуждению».