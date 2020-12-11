Трутнев обвинил Фургала в популизме и плохой работе на посту губернатора

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал недобросовестно исполнял свои обязанности, а людям он нравился, потому что «говорил хорошо». Напомним, что Фургал находится в СИЗО и не может ответить на эти упреки.

«Есть люди, которые умеют хорошо работать, есть люди, которые умеют хорошо выступать. Редко, кто умеет хорошо и то, и другое. Господин Фургал выступал хорошо — он говорил людям те вещи, которые от него ждали», — приводит слова Трутнева «Интерфакс».

Он раскритиковал провалившуюся попытку продать яхту правительства Хабаровского края и якобы неудачно проведенную реформу сокращения аппарата чиновников и их зарплат. В последнем случае Трутнев не приводит никаких цифр.

Полпред уверен, что Фругалу удавалось выглядеть хорошо на фоне предыдущего главы региона, единоросса Вячеслава Шпорта, но его управленческая деятельность была не высокой: «Я его видел со стороны исполнения тех задач, которые стоят перед губернатором. По Комсомольску-на-Амуре сорвано строительство всех объектов, защитная дамба не строится, Дворец самбо — провалены сроки, расторгнут договор и так далее. По всем объектам (... ) общей, так сказать, ответственности отставал по всем статьям. Вот и все».

В том же духе Трутнев оценил и реакцию на его арест жителей, которые более ста дней выходили на митинги в поддержку избранного ими губернатора: причиной полпред считает популизм Фургала и веру людей в его заявления.

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