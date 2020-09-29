Глава "Лукойла" купается в Серебряном бору, а Трутнев – в Лукоморье: кто и как ворует у россиян пляжи

Эта битва идет по всей стране. В Подмосковье и в самой столице уже захвачено, по разным оценкам, от 60 до 90% берегов водохранилищ и рек. А это значит не только уходящие в воду заборы на пляжах, но и таблички с надписью «Вход воспрещен: частная территория» – там, где раньше были общедоступные места отдыха...

Битву эту народ проигрывает повсеместно. Почему закон оказывается на стороне тех, кто его нарушает?

Справка

Самые знаменитые «берегозахватчики»

Вагит Алекперов

Вагит Алекперов // Фото: Global Look Press

Президент ЛУКОЙЛа одним из первых облюбовал Серебряный Бор столицы. 20 минут до центра города, особо охраняемая природная территория (ООПТ)... Выкупив бывшие дачи Управделами президента еще в 1999-м, он и другие топ-менеджеры ЛУКОЙЛа стали жителями Серебряного Бора. Алекперову достался участок на берегу. В 2007-м он опять-таки одним из первых смог оформить землю в собственность. Доступ к воде он наглухо перегородил забором.

– На волне протестов 2011–2012 годов нам удалось достигнуть некоторого прогресса, – рассказывает Сергей Менжерицкий. – Был подписан согласительный акт с представителем Алекперова, и в глухом заборе были прорезаны калитки. Но если раньше это была благоустроенная территория – вымощенная дорожка вдоль берега, – то Вагит Юсуфович, видимо сильно на нас обидевшись, велел засадить ее колючками. Которые вообще-то запрещены к высадке на особо охраняемой природной территории. Мы на это жаловались, но департамент природопользования никак не реагирует. В результате вроде как бы берег открыт, график посещения гражданами этой зоны согласован (калитки открыты с 7:00 до 23:00), а гулять там – сомнительное удовольствие.

Между тем у Алекперова в аренде есть еще участок (почти 1 га, часть городского пляжа №2 в Серебряном Бору).

2015 г. Публичная кадастровая карта. Департамент городского имущества

– Этот участок городского пляжа был взят Алекперовым в аренду, – уточняет Менжерицкий. – Раньше в кадастре он так и был обозначен: «пляж №2». И по закону должен был и дальше эксплуатироваться в данном качестве. Но затем нефтяному олигарху каким-то образом удалось этот статус снять, и популярный пляж №2 Серебряного Бора лишился своей самой живописной части. Она теперь в аренде у Алекперова на полвека. А, по сути, бессрочно.

Борис Ротенберг

Борис Ротенберг // Фото: Global Look Press

Поселок Токсово Ленинградской области. Здесь в 1960–1970-е работали десятки спортивных баз, в том числе база ДСО «Труд», куда ездил на спортивные сборы даже Владимир Путин.

Сейчас это место называют маленькой Швейцарией. Вокруг множество живописных озер. Акваторию одного из них – озера Хепоярви – Борис Ротенберг перегородил воротами. В буквальном смысле слова, закрыв жителям Токсово доступ к воде.

2018 г. Публичная кадастровая карта. На ней видно, что залив входит в участок Ротенберга

В 2016-м ФБК Навального подал жалобу на действия бизнесмена. И Комитет госэконадзора области признал незаконным – удивительный факт! – захват территории, а природоохранная прокуратура даже направила иск в суд. Правда, ответчиком оказался не Борис Ротенберг, а Наталья Волынская, в то время руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта. Как выяснилось, она арендовала землю (порядка 13 тыс. кв. м) у Ротенберга. В 2017-м прокуратура иск отозвала.

А в 2018-м, как следует из данных публичной кадастровой карты, участок Ротенберга разросся и теперь уже захватывает всю акваторию залива Уймахуонеэнлахти на озере Хепоярви.

Юрий Трутнев

Юрий Трутнев // Фото: Global Look Press

По данным агентства «Руспрес», семья Юрия Трутнева, еще в бытность его главой Минприроды, начала строительство дачной резиденции-поселка Лукоморье, в 3 км от его родного села Полазна в Пермском крае. Почти 3 га небольшого полуострова на Каме – владения семьи экс-министра. Официально участок значится в аренде у фирмы его старшего сына Дмитрия, как следует из выписки Росреестра – «для осуществления рекреационной деятельности».

Владения Трутнева

На днях пермские журналисты, рассказывая о случаях захвата берегов Пермского края, вспомнили и давние обещания нынешнего полпреда президента в Дальневосточном округе (а тогда, в 2011-м, министра природных ресурсов и экологии), которые Трутнев дал на совещании с главами Полазны, Добрянки и представителями правительства края по вопросу незаконной застройки рекреационных зон берега Полазненского залива: «В районе Полазны берег застроен домами, стоят сплошные заборы, людям невозможно подойти к воде. Мы приняли следующее решение – разобраться с законностью построек. Те, которые законны, не думаю, что надо сносить. Но значительная территория огорожена заборами только на основании того, что заключены договоры о рекреационном использовании. Законодательство не предусматривает того, что такие территории могут быть использованы для строительства домов. Поэтому я предложил коллегам принять сегодняшнее совещание за точку отсчета. Всё, что законно, оставить. И закончить на этом строительство на этой территории, остальную землю оставить для свободного доступа. Всё, что незаконно, убрать. Объяснить собственникам, что ничего они тут строить не будут. Пусть убирают свои заборы своими силами», – говорил министр...

«Из законных построек остались коттедж самого Юрия Трутнева с баней на воде», – сегодня, спустя 9 лет, с определенной долей иронии пишет издание properm.ru.

Коттедж Трутнева

Рустам Минниханов

Рустам Минниханов // Фото: Global Look Press

На днях ФБК Алексея Навального опубликовал расследование по Татарстану. Внимание исследователей привлекла в том числе собственность семьи главы республики. К примеру, вот этот особняк в деревне Ильино, что в 20 км от Казани. Земля – 3 с лишним га – записана на фирму сестры жены Рустама Минниханова. Главный дом со спуском к воде – 1380 кв. м, огромное здание бассейна... У входа – КПП и дом охраны.

Особняк Минниханова

Готовят «водную амнистию»?

В 2017-м была принята «лесная» амнистия. И все, кто незаконно застолбил себе участки в российских лесах, смогли их приватизировать.

– Сейчас, по всем признакам, готовится «береговая» амнистия, – уверен Сергей Менжерицкий, глава общественного движения «Открытый берег». – Посмотрите на наши подмосковные водохранилища – 90% их захвачено, и ничего не сделаешь. Мы ездили со съемочными группами и с госинспектором рыбоохраны по Клязьминскому водохранилищу – по его Пироговскому рукаву. Так там практически нет свободного доступа к воде. На Волге тоже катастрофа. По всей России уже захвачены тысячи километров лучших берегов – возле крупных городов или даже в самих этих городах.

Люди при деньгах и власти считают: в «джентльменский набор» должна входить дача со своим берегом, – заключает Менжерицкий. – И если такую амнистию примут, у нас за заборы уйдут уже не только леса, но и берега водоемов. А большая часть жителей страны будут просто зрителями чужих заборов.

Важно!

Ст. 27 Земельного кодекса запрещает приватизацию земель в границах береговой полосы

Справка

Что говорит закон

Водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются объектами общего пользования.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км (для них – 5 м).

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических ТС) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в т.ч. для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ст. 6 Водного кодекса РФ

Забор перенесли – это уже победа!

По всей стране люди жалуются на то, что теряют любимые места отдыха, рыбалки, прогулок... Ушлые соседи, богатые бизнесмены, статусные чины, как только появляется малейшая возможность, наглухо закрывают доступ к живописным берегам. Вопреки закону.

– К сожалению, ни одно из решений судов по демонтажу незаконно построенных в береговой полосе домов в Ленинградской области выполнено не было, – говорит Ирина Андрианова, активист движения «Против захвата озер». – В лучшем случае исполнены решения (или предписания) о демонтаже заборов. На первый взгляд наша работа может показаться бессмысленной, но результаты все же есть, хотя КПД этой деятельности, увы, минимален.

Аналогичная ситуация по всей России.

– Закон специально так написан, чтобы санкции по берегозахватам были символические – копеечные штрафы, – считает Менжерицкий.

Активисты готовы бороться за право россиян иметь доступ к водоемам и нередко сами оказываются пострадавшими – так, недавно в одной из акций питерских защитников озер строители незаконного поселка сломали активисту палец.

– Возбудили уголовное дело, и именно наш пострадавший защитник озер оказался обвиняемым, – с горечью констатирует Андрианова.

Как бороться

1. Заявление в природоохранную прокуратуру.

2. Аналогичные заявления в органы надзора за природопользованием.

Подробнее об этапах борьбы – на сайте общественного движения «Открытый берег»: www.openbereg.ru

Новые и старые уловки

– Взять то, что происходит в столичном Серебряном Бору, – рассказывает Менжерицкий. – Чистое зазеркалье. По кадастру есть, скажем, городской пляж №2. А по факту это ресторан «Поместье», который предлагает корпоративы, банкеты, фейерверки – все то, что категорически запрещено на пляжах. При этом расценки явно для элитной публики. Есть и пляж №3 – самый большой и чистый в Москве. Но и он уже переформатирован. Правда, очень хитро. Городские пляжи находятся на балансе департамента природопользования. Там возможна установка нестационарных торговых объектов (НТО) – небольшие ларечки, торгующие водой, мороженым, выпечкой... Они получают контракт и ставят там забор, а вместо ларечка НТО создают целую инфраструктуру для проведения корпоративных, в том числе закрытых, мероприятий. То есть формально пляж городской, по факту – уже частный.

Есть и более серьезные схемы. Участок у воды берут в аренду и обещают благоустроить для общего пользования. Но поскольку практически никогда в договоре не указывается ни наличие сервитута (ограничения), ни конкретных обязательств по благоустройству, постепенно арендатор превращается во всемогущего собственника.

А чего только не придумывают берегозахватчики, чтобы не пустить людей на «свои» берега водоемов: делают в заборах калитки, но засаживают прибрежную территорию густым колючим кустарником; раскапывают тропинки вдоль берега, мотивируя «благоустройством»...

А некоторые риелторские фирмы, продавая коттеджи на таких участках, не стесняясь, дают советы, как «постепенно отучать чужаков» забредать в захваченную зону. Например, пускать гулять больших собак...

Кто еще: Ленинградская область

Ирина Андрианова перечисляет победы и поражения активистов в их нелегкой антиберегозахватной кампании.

• Курортный район (Сестрорецк, пос. Разлив, Комарово, Финский залив):

– Поселок Солнечное на берегу Финского залива. В 2011-м ЗАО «Версия» сына Валентины Матвиенко Сергея получила территорию бывшего детского противотуберкулезного санатория (а это 20 га дюн с лесом и озером) под инвестпроект для строительства гостинично-оздоровительного комплекса, а потом участок был приватизирован. Земля сменила статус, стала пригодной для дачного строительства, и на ней появился роскошный особняк... Сергей Матвиенко замахнулся еще и на пляж Финского залива. Активистам удалось отстоять лишь 300 м пляжа.

Особняк Сергея Матвиенко

– 5-я Тарховская улица, 1 в Сестрорецке – это Ленинская аллея, откуда к Шалашу через оз. Разлив раньше плавали катерки. Выход к воде захватил г-н Дьяковский (владелец крупнейшего на северо-западе автотранспортного предприятия АО «Третий парк»). Природоохранная прокуратура по нашим требованиям подавала иски в суд, а потом отзывала... Долго это продолжалось, в конце концов он убрал свой забор. Это очень приятно.

– 6-я Тарховская, 1 в Сестрорецке. Хозяин – человек не статусный, но очень нервный: однажды даже стрелял по дрону, который запускали журналисты, чтобы снять берегозахваты. Мы с ним бились 12 лет. Теперь он калитку не запирает.

– Угольный островок на оз. Разлив. Два бывших питерских вице-губернатора – Александр Вахмистров и Роман Филимонов – выстроили там особняки. В 2012-м они даже с лодки не давали никому высаживаться на «свои» берега, сейчас это стало возможно. А на суше они сделали калитки (по предписанию), но вокруг вымазали все солидолом.

• Токсово (там 22 озера и жуткая концентрация захватов):

– Андрей Шишкин, вице-президент НК «Роснефть», теперь пускает людей по берегу. У него были ограждения с двух сторон, с одной забор сломали активисты, он не стал его восстанавливать, лишь облагородил край. У него был еще и ров, сейчас через него перекинут мостик...

– С 2015-го активисты боролись со строительством коттеджного поселка «Резиденция у озера» на Курголовском озере. Лес оформили как земли сельхозназначения, потом как ИЖС. Теперь суд наконец установил, что это все незаконно. Но деревья уже вырублены, участки распроданы, и маловероятно, что коттеджи удастся убрать.

• Выборгский район:

– Оз. Нахимовское. Так называемый «прокурорский берег», поскольку там выстроил дом Сергей Бедниченко, экс-начальник управления Генпрокуратуры РФ в СЗФО. Два года подряд мы проводили там демонтажные акции, теперь во многих местах нет заборов на берегу. Но где-то разобрали забор, а вместо него посадили ёлки...

– Оз. Глубокое. На его восточном берегу – огромный пласт захватов, с которыми пока ничего не удается сделать.

– Оз. Красногвардейское (самое большое озеро в районе), где коттеджные поселки «Солнечный Берег», «Золотой берег», «Зеркальный» построены с захватом лесного фонда и с нарушением Водного кодекса, и нам ничего не удается сделать. Девелопер – крупная компания «ПулЭкспресс», председателем совета директоров ее долгое время был депутат Закса области Владимир Петров (в феврале прокуратура затеяла проверку наличия у него зарубежных счетов, в июне Петров сложил с себя полномочия депутата. – Ред.)

• Всеволожский район:

– Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прописан и проживает в берегозахватном поселке «Медное озеро», который построен ООО «Хонка-парк». У этой фирмы, судя по всему, откровенная концепция – захватывать берега и целые озера. Губернатор области на вопросы о берегозахвате не отвечает. В этом поселке очень сложно проводить даже прогулочные акции – пешком по берегу.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №37-2020 под заголовком «Война за воду».