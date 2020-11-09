Путин отправит в отставку глав Минтранса, Минстроя, Минприроды и Минэнерго

РБК со ссылкой на свои источники, близкие к правительству и администрации президента, сообщил, что в ближайшем будущем своих должностей лишатся глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и руководитель Минстроя Владимир Якушев.

Также стало известно, что пост главы Минэнерго покинет Александр Новак, но при этом он станет вице-премьером. А глава Минтранса Евгений Дитрих перестанет возглавлять Министерство транспорта. Политик, возможно, станет губернатором Белгородской области.

Об отставке министров должен сообщить Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами. Он же должен будет предложить персона для замещения должностей.

Предположительно пост главы Минстроя займет первый замминистра Ирек Файзуллин, который приступил к работе в ведомстве в январе текущего года. В кабмин он пришел из регионального правительства Татарстана.

Также прогнозируется, что главой Минприроды станет руководитель Минвостокразвития Александр Козлов.