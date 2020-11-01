Глава Минтранса Евгений Дитрих вскоре покинет свой пост – РБК

Источники близкие к Министерству транспорта России сообщают, что глава ведомства Евгений Дитрих вскоре может оставить свою должность, передает РБК. Собеседник издания в правительстве также подтвердил, что в кабмине обсуждают его отставку. Причина его ухода не сообщается.

Среди претендентов на пост главы Минтранса называют нынешних заместителей министра: главу Росавтодора Андрея Костюка и главу Росавиации Александра Нерадько. При этом отмечается, что в связи с эпидемией коронавируса сильнее всего пострадала именно авиационная отрасль. В отношении её придется принимать какие-то меры, отмечает собеседник РБК. При этом с авиацией тесно связан именно Нередько.

Источник в правительстве обсуждать возможные замены не стал.

Дитрих занимает позицию главы Минтранса с мая 2018 года. Отмечается, что он должен был уйти ещё весной, но этого не произошло из-за пандемии, хотя, отметим, что массовые перестановки в правительстве произошли ранее, зимой, когда предыдущий его состав во главе с Дмитрием Медведевым был распущен.