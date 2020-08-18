У министра энергетики Александра Новака выявили COVID-19

Министр энергетики Александр Новак, который сопровождал премьера в поездке по Дальнему Востоку, заразился COVID-19.

Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

«К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления», – заявил глава кабмина. Он добавил, что Новак улетел в Москву.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в пуле премьер-министра Михаила Мишустина, который сейчас находится на Дальнем Востоке, выявили вспышку коронавируса. В Петропавловске-Камчатском и Благовещенске несколько журналистов изолировали и доставили в столицу самолетом МЧС.

Сам Мишустин переболел коронавирусом в конце апреля – начале мая.