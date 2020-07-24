Отказываться от социального дистанцирования без вакцины нельзя

Если человечество расслабится слишком быстро, все меры социального дистанцирования окажутся напрасными.

Если основные меры социального дистанцирования в США будут смягчаться в отсутствие вакцины от коронавируса или эффективных методов лечения COVID-19, а также при сохраняющейся ныне нехватке медицинских масок и других средств индивидуальной защиты, то число заболевших американцев будет точно таким же, как если бы все эти меры не вводились с самого начала. К такому безрадостному выводу пришли математики и ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Они сопоставили результаты трех сложных математических моделей передачи болезни, используемых для анализа информации от местных властей и федерального правительства, включая оценку постоянно изменяющегося уровня заражения R. Это среднее число уязвимых людей, которые могут быть заражены от одного инфицированного человека. Данные модели подчеркивают необходимость сохранения норм социального дистанцирования и всю пагубность слишком раннего отказа от этих ограничений.

Исследователи подчеркивают, что даже если дистанцирование оказывается эффективным на первом этапе в краткосрочной перспективе, то в целом оно не слишком влияет на общее число заболевших и умерших за все время пандемии. Математическая модель демонстрирует, что смягчение этих ограничений в отсутствии фармацевтических средств лечения и профилактики коронавируса позволяет пандемии быстро двигаться дальше. Необходимо снижать уровень контактов между людьми, а делать это можно только с помощью социального дистанцирования.