Пашинян показал живого наемника. Иран обеспокоен наличием террористов в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Facebook видео с допроса захваченного в плен наемника из Сирии Мухаммада Аль Шхаира. Он воевал на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе. Теперь Армения заявляет о четких доказательствах присутствия «тысяч сирийских наемников», которых туда доставила Турция, а Иран выражает свою «особую озабоченность» по этому поводу.

«Сейчас уже есть полноценные и всеобъемлющие доказательства вербовки тысяч наемников в Сирии и их переброски Турцией в Азербайджан для участия в военной агрессии против Арцаха [Нагорного Карабаха, — прим. ред.]», — говорится в сообщении Пашиняна.

Он заявил о существовании «международной преступной сети», пообещав опубликовать и другие доказательства, а также выразив надежду, что этот факт не останется без внимания мирового сообщества.

Напомним, что Турция и Азербайджан официально отрицают присутствие в регионе сирийских наемников, однако это уже давно признавал президент Франции Эммануэль Макрон и ряд мировых СМИ.

Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim, «особую озабоченность» присутствием в приграничном с Ираном регионе «террористических группировок» выразил Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. «Это не отвечает ничьим интересам», — заверил дипломат.

«Тегеран выразил свою особую озабоченность по этому поводу сторонам [конфликта]. В ходе переговоров мы сообщили представителям Армении и Азербайджана, а также России и Турции, что Иран этого не потерпит», — сказал Зариф.