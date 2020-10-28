"Владимир Путин хочет отойти от дел": Уткин рассказал о разговоре с "осведомленными людьми"

Вокруг персоны российского президента с начала лета 2020 года ведется какая-то угловатая и не совсем однозначная дискуссия. Казалось бы, углы и факты в этой дискуссии настолько сильно разведены в разные стороны, что никак не могут пересекаться в рамках одной и той же версии относительно ближайшего политического будущего Владимира Путина, однако экспертам каждый раз удается переплести их настолько, что рядовому соглядатаю легко запутаться в происходящем.

Вообще, смена риторики с обвинительной и обличающей главу государства в желании вечно «рулить» страной на ту, согласно которой российский лидер едва ли не сам стремится покинуть президентский пост в ближайшее время, в первое время выглядела не только неожиданной, но еще и ошеломительной. Еще «вчера» политологи указывали на проект Союзного государства с Беларусью, поправки и «обнуление» президентских сроков, инициативу по формированию Госсовета как основного модерирующего органа для новой структуры власти в стране. Все эти явления назывались очевидными механизмами, позволяющими Владимиру Владимировичу сохранить, пусть не пост номер один в прямом смысле, но хотя бы всю полноту характерных для него полномочий. А уже «сегодня» дискуссия ведется вокруг «ускоренного» поиска преемника, наращивания темпов процесса транзита власти и возможного скорого ухода Путина из власти в той или иной форме.

Риторика отдельных экспертов выглядит и вовсе довольно мрачной с точки зрения перспектив «хозяина Кремля» последних двух десятков лет. К примеру, профессор Валерий Соловей продолжает утверждать, что Владимир Путин не просто не планирует сохранять за собой президентский пост после 2024 года, когда истекает срок его текущих полномочий, но еще и собирается оставить пост номер один раньше этого срока, скорее всего в 2021 году. К слову, к подобным заявлениям общественность постепенно привыкает и уже не воспринимает их как нечто громкое или фантастическое, а разговоры об уходе президента на этом фоне только учащаются.

Политолог рассказал, какие события в 2020 году определят контуры транзита власти в РФ

К примеру, не так давно об уходе действующего российского президента довольно емко высказался известный российский журналист и спортивный комментатор Василий Уткин, который давно знаком огромному числу россиян, интересующихся политикой, именно благодаря своей заметной политизированностью и открытой позицию по тем или иным, в том числе и довольно пикантным вопросам. По мнению Уткина, он и сам замечает очевидную подготовку властей страны к изменению структуры государственного управления. В беседе с журналистом Дмитрием Гордоном комментатор даже отметил, что неоднократно слышал от осведомленных людей о желании Путина отойти от дел.

«Прежде всего, очевидно, что те приготовления, которые ведутся нашими властями – это, разумеется, подготовка к тому, чтобы немного изменить структуру управления страной. А о том, что Владимир Путин хочет отойти от дел, по крайней мере от выполнения повседневных задач, мне не раз говорили довольно осведомленные в этом смысле люди. И это говорили не только лично мне, в отдельных случаях подобное высказывалось даже в публичном пространстве.

Кроме того, Путин – это метафора происходящего сейчас в стране. Он является в данном случае олицетворением, поскольку перемены в нашей стране будут происходить очень скоро. Вот только я опасаюсь, что все эти перемены будут сопровождаться серьезными потрясениями», – отметил Василий Уткин.