Эрдоган упрекнул Европу в "продолжении идей нацизма и фашизма"

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган призвал сограждан отказаться от продукции, поставляемой из Франции. Это стало продолжением его конфликта с французским коллегой Эммануэлем Макроном, которому он ранее посоветовал «лечить психические расстройства» в ответ на высказывание о радикальном исламе во Франции.

«Сегодня я обращаюсь к своему народу. Точно также, как во Франции призывают к бойкоту турецкой продукции, и я сегодня призываю сограждан не покупать французских товаров. (...) Структуры безопасности стран Европы открыто игнорируют преступления в отношении мусульман. Те, кто покрывает нападки на мусульман, являются продолжателями идей нацизма и фашизма»,

— добавил он (цитата по Anadolu).

По его словам, быть мусульманином во многих европейских странах «становится почти невозможно», что вступает в противоречие с западными ценностями: «Сегодня вражда к мусульманам распространяется на Западе словно чума», — сказал президент Турции.

Отдельно он обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с критикой в адрес полицейского рейда в одну из мечетей во время молитвы. Он привел в пример Турцию, где, по его мнению, истинная свобода вероисповедания. Также он призвал Европарламент не игнорировать «исламофобию».

Ранее ряд европейских политиков осудили недипломатичное высказывание Эрдогана в адрес президента Франции, например, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем Twitter назвал его «неприемлемым» и потребовал от турецкого лидера «прекратить эту опасную конфронтационную спираль», а канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что «осуждает оскорбление» от Эрдогана: