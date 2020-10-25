В Катаре и Кувейте из-за слов Макрона снимают с продажи французские сыры

В ряде мусульманских страна после высказывания президента Эммануэля Макрона зазвучали антифранцузские настроения. Накануне глава государства, выступая с речью об убийстве учителя истории, заявил, что не будет запрещать карикатуры на пророка Мухаммеда.

Напомним, педагог Самюэль Пати был убит после скандала с демонстрацией злополучного рисунка журнала Charlie Hebdo. Это не первый раз, когда карикатура послужила причиной для террористических актов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не стал выбирать выражений и заявил, что Макрон «нуждается в лечении психики», а также осудил президента Франции за «давление на миллионы мусульман». В результате Париж отозвал из Турция посла Анкары.

Теперь в ряде мусульманских стран звучат призывы отказаться от французской продукции. Так, в Катаре и Кувейте пропали из продажи французские сыры и джемы, пишет «Российская газета». В Катарском университете перенесена Неделя французской культуры, поскольку слова Макрона были расценены как «умышленное оскорбление ислама и его символов».