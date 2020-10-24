"У Путина серьезные проблемы": экс-советник Рейгана сделал сенсационное заявление

Американский аналитик подвел итоги 20-летнего правления Владимира Путина.

Известный американский аналитик консервативного толка Патрик Бьюкенен, некогда работавший помощником Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана, а также баллотировавшийся на пост главы государства, накануне выборов президента США опубликовал пост, где отметил: «В то время как наши столичные элиты одержимы темой России и Путина, видя в них смертельную угрозу нашей демократии, более зоркие наблюдатели видят нечто иное».

Американцев волнует не Путин, а COVD-19, расовые проблемы и честность предстоящих выборов

А видят эти «зоркие наблюдатели» следующее. Во-первых, американцев мало волнует тема национальной безопасности: она не вошла даже в десятку самых животрепещущих, заняв скромное место по соседству с вопросами образования, бездомности и климатических изменений.

Еще перед первыми дебатами Дональда Трампа и Джо Байдена, напоминает Бьюкенен, модератор их беспощадного словесного поединка Крис Уоллэйс перечислил шесть предметов диалога участников президентской гонки. Это былые взлеты и падения каждого из них, тема Верховного суда, COVID-19, экономика, расовые проблемы и насилие в городах, а также честность приближающихся выборов.

Вот это действительно волнует Америку – схожие темы вошли в топ последнего исследования социологической лаборатории Gallup: в числе семи главных проблем, волнующих американцев сегодня, — коронавирус, качество управления страной, межрасовые отношения, экономика, преступность и насилие, состояние правовой системы, упадок нравственных и семейных ценностей.

Поэтому политолог задается вопросами: «Может ли настолько расколотая нация, озабоченная самой смертельной пандемией за последние 100 лет, переживающая самый глубокий экономический кризис со времен Великой депрессии и самый острый расовый кризис с 1960-х, проводить глобальную политику сдерживания амбиций двух конкурирующих супердержав в другом конце света и выстраивать демократический миропорядок? Можем ли мы строить альянсы из десятков государств и стабильно их направлять на то, чтобы сдерживать Россию Владимира Путина и Китай Си Цзиньпина, как мы сдерживали Советский Союз на протяжении более чем 40 лет холодной войны? В состоянии ли мы еще это делать? И должны ли? Или же нам стоит просто позволить внутренним проблемам и давлению в этих странах порождать барьеры, сдерживающие их внешнеполитические амбиции?»

«Путин, долго сеющий нестабильность, теперь сам ею окружен»

Так – с цитирования заголовка в The New York Times – начинает Бьюкенен пассаж, посвященный теме России. Его никак нельзя «обвинить» в любви к России. В годы холодной войны Бьюкенен – радикальный ястреб, который, впрочем, считал, что военный конфликт с СССР не нужен: страну похоронит время и вызовы эпохи.

Он часто делает прогнозы, которые сбываются. Так, во время предвыборной кампании 2016-го он был одним из немногих аналитиков, рискнувших предположить, что президентом США станет Дональд Трамп.

Что касается оценок деятельности Владимира Путина, то в 2014-м Бьюкенен относился к нему с известной долей симпатии. «Зададимся вопросом: если Путин взял Крым без единого выстрела и при поддержке 95% местного электората, так ли иррациональны его поступки? Стоило ли ожидать, что Россия будет безучастно наблюдать, как соседнюю страну выдергивают из ее орбиты с помощью поддержанного Америкой переворота, и не предпримет никаких мер для защиты двухвековых стратегических позиций на Черном море?» – писал он тогда.

Сегодня, спустя шесть лет, Бьюкенен уже не столь оптимистично смотрит на результаты усилий российского лидера.

«Балтийские государства Эстония, Литва и Латвия уже в НАТО, – пишет Патрик Бьюкенен. – Грузия, где родился Сталин, воевала с Россией в 2008-м и сегодня является другом и фактическим союзником США. Украина, самая населенная из 14 отделившихся от Москвы республик, сегодня питает самую большую ненависть к России за ампутированный Путиным в 2014-м черноморский полуостров Крым. Теперь еще и Беларусь, ближайший сосед России с запада, находится в политическом кризисе из-за еженедельных демонстраций с требованием отставки Александра Лукашенко, после нарушений на выборах. Не исключено, что обстоятельства могут вынудить Владимира Путина пойти на то, чего у него нет никакого желания делать – силовым образом вмешаться во внутренние дела Беларуси и подавить народное восстание. Но в этом случае велика вероятность того, что Беларусь вслед за Украиной устремится в "западный лагерь". Наконец, еще одно постсоветское государство – Киргизстан, где пропутинский режим был свергнут, как и в Беларуси, после нарушений на выборах, и соседний Китай требует от всех "не лезть" в дела этой страны».

Продолжая экскурс по постсоветскому пространству, Бьюкенен отмечает военный конфликт за Нагорный Карабах: «В то время как союзница России Армения умоляет Москву остановить войну, Турция предоставляет военную помощь азербайджанцам, которые, похоже, берут верх».

В самой России тоже не все лучезарно, считает Бьюкенен: «В Хабаровске вблизи Китая антипутинские марши стали постоянной чертой политического ландшафта». Напоминает он и об истории с Навальным, которого называет главным политическим соперником Путина: «Навальный стал сегодня живым мучеником и еще более влиятельным врагом после того, как Кремль не смог предоставить удовлетворительные объяснения тому, что представляется попыткой убийства. Могут последовать новые санкции Германии и Франции против российских официальных лиц».

Аналитик считает, что «русские начинают уставать от 20-летнего правления Путина. И хотя сегодняшняя популярность президента среди граждан России достаточно высока по европейским меркам, однако внутри самой России она приближается к нижней отметке, чему отчасти способствовал коронавирус и его последствия для экономики страны».

При этом Бьюкенен приводит такие цифры: современная российская экономика по своему объему составляет десятую долю китайской. Та же пропорция – между населением двух стран.

Нарисовав безрадостную картину сегодняшнего положения России и отметив, что у Путина есть серьезные проблемы, Патрик Бьюкенен приходит к печальному выводу: «Похоже, что в противостоянии с Россией на стороне Америки выступает само время. Необходимо только избежать военного конфликта, и направленная на это политика является такой же мудрой, какой она была в период холодной войны».

Имел ли ввиду политолог, что Россию ждет судьба СССР?

Станислав Варыханов