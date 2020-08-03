Станислав Белковский: США спешат на помощь

Пока российское общественное сознание разрывается между Хабаровским краем и Белоруссией, в/на Украине тоже что-то происходит. Вполне важное и определенно политическое.

Экс-президент страны Леонид Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Повод: преклонный возраст мэтра украинский политики, которому в августе 2020 исполняется 82. На самом деле: реальные перспективы урегулирования не просматриваются, так называемые Минские соглашения не исполняются. В такой ситуации единственный человек, который умудрился быть президентом Украины целых два срока (1994-2005), не хочет оставаться в истории символом большого политического провала.

А с физической формой у г-на Кучмы, кажется, все нормально. Как и у его преемника в ТКГ, 86-летнего Леонида Кравчука, самого первого президента нашей «братской» страны (1991-94). Г-н Кравчук уже бодро заявил, что рецепт решения нерешаемой проблемы ясен: надо вовлечь в круг переговорщиков США. И заодно вспомнить Будапештский меморандум 1994 года, который гарантировал Украине территориальную целостность в обмен на полный отказ от ядерного оружия. Меморандум, впрочем, был фактически дезавуирован в марте 2014-го, когда Россия забрала себе Крым. Но. А вдруг? Это «вдруг» в большой политике иногда тоже имеет значение.

А тем временем Конгресс США одобрил выделение очередного транша военной помощи Украине. $300 млн. на текущий год. Это не так много для большой и воюющей европейской страны. Но главное – сам жест с его символическим значением. Вашингтонские элиты не забывают про Украину (чего в Киеве очень опасаются). Помнят о необходимости сдерживания России и стимулирования скорейшего мира, а заодно реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в украинское политическое пространство. В прошлом году президент Дональд Трамп хотел увязать помощь Украине с киевской активной позицией в деле разоблачения коррупционных связей экс-вице-президента, а ныне фаворита выборов президента США, демократа Джозефа Байдена. Чей сын Хантер Байден в некотором прошлом получал практически ни за что (за благосклонность вельможного отца, курировавшего Украину в администрации Барака Обамы?) $500 тыс. в год в качестве члена совета директоров странной украинской корпорации Burisma. Но нынешняя позиция Конгресса иная: Украине надо подсобить безо всяких дополнительных условий.

И что? А ничего. Минские соглашения в их нынешнем виде-формате не будут выполнены, потому что не будут реализованы никогда. Поскольку их ключевые требования – предоставить ОРДЛО особый статус в конституции Украины и провести выборы по украинским законам до передачи Россией контроля над границей в тамошних заповедных местах – далеки от реальности.

В этой ситуации необходимо новое соглашение. Которое, например, обеспечило бы РФ снятие части европейских санкций в обмен на реальное возвращение Донецка-Луганска Украине. Но такой документ никто не торопится разрабатывать. Похоже, в Киеве нет к тому ни политической, ни профессиональной воли. А Кремль вполне устраивает запасной вариант замороженного конфликта приднестровского образца, на долгие неясные годы вперед.

Но даже если новые соглашения возникнут, они еще не означают мира. Война на Юго-Востоке Украины – это 13 000 трупов со всех сторон. Они не воскреснут. Эту рану можно исцелить лишь со сменой поколений.

Отсюда мораль. Никогда не начинайте войну, если вы не знаете, чем и когда она закончится. И главная мораль: вообще никогда не начинайте войну без крайней необходимости. Не делайте необратимых шагов, цена которых измеряется смертями. «Великими, многими» (с).