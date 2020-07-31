Рекордный митинг в Минске, выборы в США и уход Егоровой. Главное к утру 31 июля

В Минске прошел рекордный по числу людей митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской, жены арестованного Сергея Тихановского (её поддерживают штабы незарегистрированных Виктора Бабарико и Валерия Цепкало). По данным правозащитного центра «Весна», на акцию пришли порядка 63 тысяч человек. Это произошло, несмотря на заявления властей о возможных террористических актах во время публичных мероприятий со стороны 170 боевиков ЧВК «Вагнер», якобы находящихся в стране. Отмечалось, что меры безопасности будут усилены.

Дональд Трамп объяснил свой твит о переносе выборов. По его мнению, голосование должно пройти в назначенную дату, но волеизъявление граждан по почте необходимо пересмотреть: «Я хочу выборов и их результатов больше, больше чем вы. Я не хочу задержки. Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали и выборы ничего не значат», — передает его слова Reuters. Трамп считает, что эта форма дистанционного голосования станет «самой неточной и мошеннической в истории», и предложение о переносе связано с попыткой этого избежать.

«КоммерсантЪ» узнал о возможном уходе Ольги Егоровой с поста главы Мосгорсуда. Как пишет газета, с четвертого раза в конкурсе на эту позицию все же решил поучаствовать первый и единственный кандидат – председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, который последние десять лет работал в Ростове-на-Дону. ВС дал ему положительную характеристику, но издание отмечает, что сложности с назначением могут возникнуть в процессе согласования Птицына с администрацией президента.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не намерен посещать в московском СИЗО своего предшественника и коллегу по ЛДПР Сергея Фургала, так как у него много работы, а там его навещают общественники, передает РИА Новости. При этом через месяц Дегтярев планирует «проситься на прием к президенту», чтобы доложить о состоянии дел в регионе.

«Роснефть» планирует сэкономить на зарплатах сотрудников головной компании. Как пишет «Ъ», из-за кризиса работающие удаленно работники (84% центрального аппарата) будут в одностороннем порядке переведены на 6-часовой рабочий день, а их зарплату урежут на 25%. Издержки, которых удастся избежать таким образом, оцениваются в 4-5 млрд рублей.

Интернет-опрос фонда «Общественный вердикт» показал, что 56% процентов россиян положительно оценивают действия движения самопровозглашённых блюстителей порядка («СтопХам», «Антидилер» и др.), которые берут на себя отдельные функции правоохранителей, считая их эффективными. 38% одобрили применение ими силы, 47% — нет. Социолог Асмик Новикова полагает, что это говорит о недоверии к настоящей полиции, которой стоит пересмотреть свои действия, а в Московском профсоюзе полиции и Росгвардии наоборот предлагают привлекать вигилантов к полицейским рейдам и создавать дружины.