Кадыров "подарил идею" Навальному об альтернативном заказчике отравления

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале заявление оппозиционера Алексея Навального о причастности президента Владимира Путина к его отравлению.

Кадыров назвал эти обвинения «субъективным мнением». При этом чеченский политик отметил, что только благодаря Путину в стране действует лояльное отношение к оппозиции.

«В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь. Но их сдерживает именно Путин», — написал Кадыров. Также он указал на то, что немецкому борту не дали бы сесть в аэропорту Омска и ни один врач «не пошевелил бы пальцем» в противном случае.

В завершении своего текста Кадыров предложил рассмотреть в качестве заказчика отравления его самого. «Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею», — пишет Кадыров.