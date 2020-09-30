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Валерий Соловей: Макрон получил мощный компромат на слабеющего Путина

Политика
10:26, 30 сентября 2020

Валерий Соловей: Макрон получил мощный компромат на слабеющего Путина
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Меркель встретилась с Навальным, а Макрон – с Тихановской. Об их «заговоре» против России Sobesednik.ru расспросил Валерия Соловья.

— Валерий Дмитриевич, что-то происходит. Меркель идёт к Навальному, Макрон летит к Тихановской. Не предсказывают ли эти встречи западных лидеров с главными оппозиционерами России и Белоруссии скорые перемены?

— Да. Я считаю, что это не просто жесты вежливости или политеса. Это некоторые символические шаги, и довольно важные. Встреча Макрона с Тихановской отчасти связана с его разговором с Путиным по поводу Алексея Навального. И эта зависимость сенсационная, кстати.

Макрон получил компрометирующие материалы на Путина, – заявляет Соловей. – И он чувствует себя очень уверенно. Раньше их отношения были другими.

У Путина были (и остаются) очень сильные компрометирующие материалы на Макрона. Такого характера, которые бросили бы тень на национальную репутацию Франции в целом, а не только на ее президента. Там есть компромат личного свойства, а есть – общенациональный, который предал бы позору всю Францию. Это выражаясь деликатно, но довольно точно.

В общем, так или иначе до этого у Путина было преимущество. А сейчас оно исчезло, – уверен политолог. – И поэтому Макрон себя чувствует гораздо увереннее, чем прежде. Ему этот компромат на Путина передали через спецслужбы буквально за несколько дней до его разговора с Путиным.

— Интересно, какого характера этот компромат?

— Не знаю, гадать не буду, но он получил его из Кремля по своим разведканалам, насколько я понял.

Это утечки отсюда, из России. То есть это ушло из элиты самого высокого ранга, так сказать. Вы понимаете, что это значит. Это, конечно, невозможно никак документально ни подтвердить, ни опровергнуть, но я знаю, что это так и произошло. И это сразу же изменило психологический рисунок отношений между Макроном и Путиным.

Не знаю, передавали ли что-то Меркель, но она и так женщина, прошу прощения, с мужскими яйцами. После этого, соответственно, и Макрон, и Меркель стали оказывать вот такое давление на Путина, и пока что это политическая символика.

Они это делают только потому, что чувствуют: он ослаб, – говорит Валерий Соловей.

Я думаю, что всё-таки это ещё не всемирный заговор, это такие ситуативные и, скорее, тактические реакции, чем стратегический курс. Буквально по Сунь-Цзы («Искусство войны»): если враг слабеет, то мы наступаем. Макрон и Меркель чувствуют, что Путин дал слабину. Что у него не получается ни с Белоруссией, ни там, ни сям.

Им поступает информация о том, что Владимир Владимирович вообще ослаб. В прямом, уже физическом смысле. И они считают, что это явное предвестие его скорейшего ухода. А раз это уход, то значит, надо думать о будущем.

И тут начинает всплывать кандидатура Алексея Навального и его потенциальная роль в будущем российской политики. И Тихановская, которая рассматривается пока как символический скорее, чем политический оппонент Лукашенко. И все это можно сложить в общую красноречивую картину.

Тема: Лукашенко

Теги: #Путин #Навальный #Белоруссия #Валерий Соловей #Радзиховский #Меркель #Макрон #Тихановская

Рубрика: Политика

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