История с отравлением Алексея Навального с самого начала была богата на различного рода противоречия: как только стало известно о госпитализации оппозиционера, российское экспертное сообщество разделилось на два лагеря. Первые утверждали, что версия об отравлении Навального единственно верная, вторые склонялись к тому, что у него проблемы со здоровьем, которые не связаны с ядами. Впрочем, споры об этом идут до сих пор.

Впоследствии Алексея Навального перевезли в Германию, и уже там немецкие специалисты обнаружили следы яда из группы «Новичок». Последующее за этим давление западного истеблишмента вкупе с информацией о подготовке нового пакета санкций позволили российскому политическому руководству говорить о том, что данная операция спланирована заранее.

Медики предрекали оппозиционеру долгое лечение, однако из Германии пришла достаточно неожиданная информация: Алексей Навальный вышел из комы. Это побудило усомниться, в том числе и создателям «Новичка», в том, что российский политик был действительно отравлен. Подобной версии также придерживается политический консультант, публицист, эрудит Анатолий Вассерман, который в числе прочего обратил внимание на то, в какой момент Навальный «неожиданно вышел из комы».

«Как только министра иностранных дел ФРГ сказал, что в связи с «делом Навального» может быть прекращена постройка второй очереди газопровода «Северный поток», Навального сразу вывели из комы и заставили реагировать на окружающих. Я не знаю, был ли он на тот момент в коме, но сейчас об этом объявлено официально. Что случилось с Навальным до сих пор неизвестно. В чем я точно уверен — никакого яда в организме оппозиционера не было, как минимум в тот период, пока он был на территории России.

Почему я в этом уверен? Потому что наши врачи были готовы предоставить все пробы для любых исследований при условии, что результаты исследований им сообщат. Все дело в том, что подделать такие пробы попросту невозможно. И если омские врачи были готовы предоставить пробы кому угодно, значит там действительно ничего нет. Именно поэтому позиция российских медиков заслуживает полного доверия, а позиции немецких врачей — полного недоверия.

Навальный выведен из комы, а значит «Северный поток» все-таки достроят: ничто и никто этому не помешает. Все дело в том, что Германии он жизненно необходим — без него немецкая экономика не выживет. Другое дело, что в выздоровлении российского оппозиционера не заинтересованы в США, но у них была небольшая проблема — Навальный находился на лечении в Германии», — отметил Вассерман.