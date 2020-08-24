Навальный пил самогон, болел диабетом или был отравлен? Гудков оценил все версии

Официальные российские ресурсы старательно обходят версию отравления Навального, обсуждая все, что угодно — от падения сахара в крови политика до приема им самогона или других веществ.

Соратник Навального Дмитрий Гудков обсудил с Sobesednik.ru все версии.

– Дмитрий, вы хорошо знаете Алексея. У него были хронические заболевания? Маргарита Симоньян, например, предположила, что у Навального резко упал уровень сахара в крови, и сказала, что ему помогла бы «рафаэлка»...

Дмитрий Гудков

– Я знаю Алексея как человека спортивного, мало пьющего и в принципе физически достаточно крепкого. Поэтому понимаю, что подобное не могло с ним просто так произойти. У меня, его коллег и союзников нет сомнений, что это было именно отравление.

– Но возможными отравителями пропагандисты называют даже сторонников Навального, которые якобы хотели бы сделать из него «сакральную жертву»...

– Это примерно как отвечать на вопрос, перестали ли вы пить коньяк по утрам. Это все вбросы, попытки увести от основной версии — отравления по политическим мотивам.

Им важно было потянуть время, поэтому больницу и охраняло ФСБ — 2-3 дня, в течение которых яды выходят. Потом уже ничего не докажешь.

Версии пропагандистов обсуждать не имеет смысла. У них такая работа — вбрасывать. А что касается произошедшего, то здесь абсолютно идентичная история с Владимиром Кара-Мурзой, Дмитрием Быковым, Петром Верзиловым, которые испытывали аналогичные симптомы.

Это фирменный знак наших спецслужб — использовать яды.

Доказать их причастность к отравлению Навального сейчас невозможно, но мы с Виктором Шендеровичем любим ссылаться на Гельвеция: «Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания многих фактов».

– Мог Алексей сам принимать какие-то вещества: стимуляторы, энергетики? Про самогон писали с самого начала...

– Ему это было не нужно. Он бегал марафон, полумарафон, кроссы по 10 километров. Я сам спортсмен и знаю, что это такое, когда после тренировки испытываешь такой прилив энергии, что никаких дополнительных средств уже не нужно. Правильный образ жизни и правильное питание — человек в таком состоянии более выносливый.

Про самогон… даже если бы это было и так, то не привело бы к таким тяжелым последствиям. Но и этого, я уверен, не было. Алексей мало пьет вообще. Он был у меня на свадьбе, и я прекрасно помню, кто как там выпивал. На свадьбе люди выпивают больше, чем обычно. Но это не про Алексея. Эту версию можно исключить.

– Вы анализировали, в какой момент Навальный мог получить отравляющее вещество?

– У нас недостаточно фактов для этого. Но, как я понимаю, чтобы отравить человека, не обязательно подмешивать ему что-то в чай.

Он мог просто с кем-то поздороваться, тронуть дверную ручку — миллион вариантов. Видимо, они и были опробованы на Верзилове, Быкове, Кара-Мурзе.

– Цели убить не было, по-вашему?

– Почему не было? Кара-Мурза считает, что была, и время было спланировано так, чтобы приступ у него произошел в воздухе.

Если бы самолет не сел экстренно в Омске, в Москве Навального бы уже вынесли вперед ногами.

– У вас есть связь с семьей Алексея? Что известно о его состоянии?

– Связь есть, но я людей сейчас не дергаю. Я им предложил помощь, но пока она не требуется. Кара-Мурза, которого дважды пытались отравить, в первый раз три недели лежал в больнице, во второй раз — неделю.