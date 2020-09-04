Анатолий Вассерман заявил, что Навального в Германии могут ликвидировать

Накануне правительство Германии выступило с сенсационным заявлением о том, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный, доставленный ранее из Омска в берлинскую клинику «Шарите», был отравлен химическим веществом нейропаралитического действия семейства «Новичок». Разумеется, сразу после этого заявления в высоких политических кругах и экспертной среде разыгралась нешуточная дискуссия.

Теперь сторонники версии об отравлении Алексея Навального требуют новых санкций против России, проведения тщательного расследования, установления лиц, причастных к инциденту, и их привлечения к ответственности. В свою очередь, Москва и ряд прокремлевских экспертов настаивают на провокативности подобной риторики, отмечая, что выводы немецких специалистов политически мотивированы.

К слову, версия о том, что известный российский оппозиционер стал своего рода инструментов в руках Запада, который добивается усиления санкционного давления на Москву, развивается наиболее активно. К примеру, как считает известный российский журналист, эрудит и политический консультант Анатолий Вассерман, информация об отравлении Навального веществом группы «Новичок» является выдуманной. По словам эксперта, доказать отсутствие в организме блогера подобных отравляющих веществ несложно, более того, соответствующие возможности, к примеру, есть у омских медиков, которые успели перестраховаться и взять у пациента соответствующие анализы.

Наконец, подчеркивает Вассерман, цель подобных заявлений очевидна и заключается в том, чтобы сделать из оппозиционера показательную жертву Кремля. В связи с этим знаток не исключает, что в Германии Алексея Навального могут даже ликвидировать, преследуя при этом какие-то свои политические цели.

«Немецкие политики со ссылкой на военных химиков заявили, что в крови Навального найдены следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок". Могу сразу сказать, что это неправда.

Во-первых, ничего похожего на клинические признаки применения таких отравляющих веществ не видно, а они очень характерные — их практически невозможно с чем-то спутать.

Во-вторых, при обследовании Навального в омской клинике его специально проверяли на наличие каких бы то ни было ингибиторов холинэстеразы, в числе которых яды, подобные тем, который обнаружили в Германии. В Омске в свою очередь не только не нашли ничего подобного — там взяли образцы биологических жидкостей в организме Навального, сохранили их. Что очень важно: российские врачи готовы передать их немецким медикам в обмен на те образцы, в которых они якобы что-то нашли. Немцы по этому поводу молчат — они не готовы ничего менять. Надо сказать, что подделать такие образцы в целом невозможно. Иными словами, все это снова является абсолютно голословными обвинениями.

Их цель совершенно понятна — они хотят повесить призрак Навального на кремлевские стены, чтобы потом на каждом углу кричать о том, что с русскими невозможно работать. Реакция России должна быть аналогична реакции страны на отравление Скрипалей: наплевать и забыть.

Я уверен, что проблемы со здоровьем у Навального не такие страшные, но заявление Германии делает его перспективы не самыми радужными: теперь существуют риски, что Навального "залечат" до смерти, потому что если ему назначить правильное лечение, они опровергнут свои заявления. Вместе с этим, они могут назначить ему неправильное лечение.

Резюмируя, можно с уверенностью сказать, что жизнь Алексея Навального сейчас находится в руках политического руководства западных стран», — заявил Вассерман.