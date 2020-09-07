Навального вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ

Фото: Global Look Press

"В Кремле идет борьба двух башен": Геннадий Зюганов сделал громкое заявление 
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и генсек СССР Иосиф Сталин на Ялтинской конференции. 1945 год

Андрей Житинкин о последней роли Клюева: Для Рузвельта Борису даже грима не нужно
Фото в статье: кадры из фильма "Новые мутанты" / скриншоты с YouTube

"Новые мутанты" – сумбур из элементов хоррора, фильмов Хьюза и романов Кинга
Фото: Global Look Press

Что делать мигрантам в России после 15 сентября? Отвечает юрист
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Белковский проговорился о новом фаворите Путина и рассказал о самом болезненном ударе для президента 
Создательница центра "Насилию.нет" Анна Ривина: Я не привыкла быть слабой
Каждый вор – как на ладони: как Грузия поборола коррупцию быстрее всех в мире

Новости дня

07 сентября, понедельник

[16:46]"Кто к нам с кибермечом": Россия предостерегла соседей от гибридных войн
[16:24]Восемь соратников опального схиигумена Сергия лишены сана
[16:11]Правительство проиндексировало зарплаты бюджетных работников на 3%
[16:08]Литва и ЕС требуют освободить Колесникову: Её арест – "сталинские методы НКВД"
[15:48]В России выходит детский детективный мультсериал по сценарию Дарьи Донцовой
[15:34]Главный судья US Open: Джокович не хотел попасть в судью, но это не оправдание
[14:58]Меркель может пойти на санкции против "Северного потока-2" из-за Навального
[14:57]Песков: идея создания в США санкционного "списка Навального" абсурдна
[14:49]Археологи обнаружили на территории Карелии поселения каменного века
[14:28]Защита Фургала решила обжаловать продление срока его ареста до 9 декабря
[13:42]В МОК заявили, что Олимпиада в Токио пройдет независимо от ситуации с COVID-19
[13:18]Песков: Оценить "перехват" Лукашенко могут только спецслужбы
[13:06]Мишустин внедрит в каждом регионе России ответственных за развитие IT-индустрии
[12:47]МИД Польши опроверг "перехваченный" Лукашенко разговор "Берлина и Варшавы"
[12:29]Лукашенко заявил, что протесты вскрыли ряд недостатков в органах власти
[12:17]Клинические испытания новой вакцины от COVID-19 завершатся 30 сентября
[12:09]"Новая": Бундесвер засекретил результаты анализов Алексея Навального
[11:34]В Минске похитили Марию Колесникову. Она последний лидер оппозиции внутри страны
[11:19]Белорусские власти потратили $1,4 млрд резервов для поддержания рубля
[10:35]Вступивший в силу закон "О вине" грозит лишить Россию части импортного алкоголя
[09:44]В Южно-Сахалинске после митинга школьников допрашивают без согласия их родителей
[08:54]Со вторника в Москве начнется осенняя погода – дожди и резкое похолодание
[08:22]Дисквалификация Джоковича, террор в Минске, вода в Крыму. Главное к утру понедельника

06 сентября, воскресенье

[21:00]В Минэнерго считают, что спрос на нефть могут вернуть только нерабочие перелеты
[19:19]В Новокуйбышевске лаборантом молочного завода стала 17-летняя девочка
[16:34]Активисту в Пензе не позволили задать губернатору вопрос о "кукле Путина"
[15:42]В Минске закрывают станции метро и глушат интернет
[15:31]Фургал пьёт кофе вместе с Абызовым в СИЗО "Лефортово"
[14:39]Собянин заявил о готовности Москвы к критическому сценарию по ковиду
[13:53]Прокурор обжаловала приговор по делу о "кукле Путина" как слишком мягкий
[13:51]Жительницу Пензы оштрафовали на 4 тысячи за носки с принтом конопли
[12:11]На Сахалине школьника перевели на домашнее обучение из-за пикета одноклассников
[11:23]МИД Украины: Отношения Киева и Минска уже не будут прежними
[10:10]Белую женщину, выдававшую себя за чернокожую, уволили из университета
[09:04]МЧС напомнило россиянам о проветривании погребов
[08:10]Рошаль и глава МИДа Германии о Навальном. Новости к утру 6 сентября

05 сентября, суббота

[17:52]МИД РФ заявил, что над "Новичком" работали структуры НАТО, но без конкретики
[17:12]Член Координационного совета уехала в Польшу, хотя находилась под арестом
[16:31]Европа обещает Лукашенко санкции, если он так и не пойдет на диалог
[15:58]В Англии экоактивисты блокируют типографии, протестуя против медиамагнатов

Фото: depositphotos
Уютный креатив: баклажаны, фаршированные куриной грудкой и болгарским перцем
Фото: depositphotos
Рецепт. Осторожно – персики на гриле!
Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
Как собрать ребенка в школу по адекватной цене? Эксперты дают советы по экономии
Фото: depositphotos
Рецепт: картофельная запеканка по-французски с бульоном и луком
Фото: depositphotos
Чарджбэк: как вернуть деньги, если купленная по интернету вещь не подошла
Фото в статье: depositphotos
Пшенка с красной икрой и карпаччо с клубникой: топ неожиданных вариантов известных блюд
Фото: Global Look Press
Сухой закон в Кургане и шпионские страсти в Барнауле: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Метро в Нижнем Новгороде и хамство в ярославском отеле: что обсуждали в Сети
Владимир Машков, Сергей Женовач, Виктор Рыжаков и Александра Захарова // Фото: Global Look Press
Гонорары Машкова и "заказ" на Захарову: топ-4 театральных скандалов на фоне пандемии
Фото в статье: пресс-служба СТС
Яркая оригнальность с оттенками ранней осени: ТОП-3 суперблюд для сладкоежек

Навального вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ

Общество - Происшествия
17:14, 07 сентября 2020

Навального вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Берлинская клиника Charite сообщила в своем пресс-релизе, что Алексея Навального вывели из медицинской комы и отключили от аппарата ИВЛ.

Об этом пишет РИА Новости.

«Состояние Алексея Навального, который с 22 августа проходит лечение в Charite, улучшилось. Пациента вывели из медицинской комы и отключили от ИВЛ. Он реагирует на словесные раздражители. Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», — сообщается в документе.

20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Российские врачи после обследования диагностировали у блогера нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Причину врачи не выявили, как и не нашли ядов в крови и моче политика.

Позднее Навального перевезли в Германию, где немецкое правительство после обследования в клинике Charite заявило об отравлении Навального ядом из группы боевых веществ «Новичок».

Москва направила в Берлин официальный запрос по ситуации с Навальным.

Теги: #Навальный

Рубрика: Происшествия

Поделитесь статьей:

Zamir Usmanov/Global Look Press

Происшествия

Навального вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ
Нет изображения

Происшествия

На улице Костава в Тбилиси произошел взрыв, один человек погиб
Нет изображения

Происшествия

В Петербурге 22-летний мужчина избивал годовалую дочь своей сожительницы
Политика
"Владимир Владимирович, давайте по-хорошему": Делягин зачитал обращение Лукашенко к Путину в Москве 
Валерий Соловей: Навальный в Германии окружен российскими агентами
"Ударная бригада": как группа Scorpions выступала перед Горбачевым и ела пиццу в СССР
Латушко: Кремль не хочет разговаривать с лидерами белорусского протеста
Общество
Адвокат по делу "куклы Путина": Я не согласен с виновностью наших подзащитных
"Расстреляйте меня сразу": жуткие откровения Ефремова перед приговором суда
"Ефремов получит 5 лет условно": Джигурда о приговоре актёру после письма Путину
Опрос: как лучше учиться – очно или дистанционно?
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Посетившие милитаристский форум «Армия-2020» в этом году могли ознакомиться с действительно интересными экспонатами. На мероприятии, традиционно проходящем в подмосковном парке «Патриот», было представлено обмундирование для боевых священников и специальные боевые церковные свечки

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

А Жуков теперь лицо российской оппозиции. Молодое избитое лицо. У власти тоже есть прекрасный символ – гопники из ВШЭ на самокатах. Господь в России очень заботится о наглядности, потому что больше не о чем

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

То, что происходит сейчас в головах и умах по поводу белорусских событий, – это война фобий. Одни боятся неадекватной жестокости авторитарной власти, другие – внешней экспансии «мировой закулисы». Двигателем обоих процессов является не только обострённое чувство справедливости, но и страх

Культура и ТВ
В оригинале "Египетская сила" звучала иначе: как Клюев придумал знаменитую фразу
Друг Александра Барыкина: Саша был артистом с огромным интеллектом
"Побывал в аду": Губерниев, Шаляпин и Ефремов поучаствовали в шоу "Полный Блэкаут"
"Жюри сонное, один Лещенко молодец": отзывы зрителей о новом сезоне "Голос 60+"
Шоу-бизнес
Обманул перед входом в ЗАГС: Азиза впервые высказалась об измене Давида Григоряна
Анна Семенович: Я люблю мужчин в теле!
Карандаш между зубов и орешки: Регина Тодоренко учит ребенка говорить
"Шок – это мягко сказано": Анита Цой нашла больных коронавирусом на собственной свадьбе

Здоровье
Гипертония грозит не только инфарктами, но и слабоумием
"Жириновский знал о побочных эффектах вакцины": в ЛДПР рассказали о здоровье вождя
Ученые: удаленная работа во время пандемии понравилась большинству сотрудников
Пчелиный яд уничтожает до 100% клеток рака груди
Туризм
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Геленджик на грани забастовки: вода в городе подаётся всего на 1-2 часа в день
К возобновлению авиасообщения с Россией готовят еще 30 стран
Дача, Байкал и "внутренний туризм": как отдохнуть этим летом, советуют знаменитости
Авто
С 24 августа ОСАГО подорожает: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Недвижимость
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Свежий номер
Фото: Андрей Струнин
Виктория Скрипаль: Я уверена, что Навального отравили именно "Новичком"
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
Создатель "Новичка": Навального могли отравить через одежду. Яд в чае убивает сразу
Сердце сына родители возвращали 7 лет // фото: Виктория Ивлева
"Вы отдали сына Родине, забудьте": армия забрала у солдата Саши Шерера не только жизнь, но и сердце
Фото в статье: Global Look Press
"Навального в палате нет, охрану сняли": последние новости об отравленном политике
Фото: Global Look Press
"Путин вытрет усами Лукашенко свои башмаки": Радзиховский о переговорах в Москве

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Андрей Ильин // фото: Global Look Press
Андрей Ильин о пенсионной реформе:
"Приятно, что мне продлили молодость"
Регина Дубовицкая и Михаил Евдокимов // фото в статье: Global Look Press
Регина Дубовицкая:
Мише Евдокимову я кричала: "Не ходи туда!"
Александр Федута // фото: PhotoXpress
Александр Федута:
Мы дожили. Эпоха Лукашенко минула, и потому моя жизнь не бессмысленна
Юлия Ауг // Global Look Press
Актриса Юлия Ауг:
Мне кажется, народ Беларуси победит в войне против Лукашенко
Ирина Слуцкая // Фото в статье: личный архив
Ирина Слуцкая:
"До восемнадцати лет жила в однокомнатной квартире с родителями"
Лука Затравкин / фото: из личного архива
"Обе ноги разбил в мясо!": 250-килограммовый сын Сафронова покалечился в Турции
Азиза и Давид Григорян / фото: Instagram
"Давид – кобель!": Бородина уличила жениха Азизы в измене с участницей "Дома-2"
Иван Охлобыстин / фото: Global Look Press
"Ему не выжить в тюрьме": Охлобыстин попросил Путина "пощадить" Ефремова
Фото в статье: скриншот Youtube, соцсети
"Не мужик!": скандальный депутат Милонов оскорбил Якубовича из-за велосипеда
Александр Прико / фото в статье: Global Look Press, соцсети
Проклятье "Ласкового мая": Андрей Разин за неделю похоронил двух друзей
Александр Сытин
"Педофил на доверии"
Фото: depositphotos
Фирма веников навяжет: житель села под Владивостоком открыл бизнес для любителей бани
Global Look Press
"Добрые крышечки" помогают и людям, и природе
Фото: depositphotos
В городе Зверево появится "советник по счастью" горожан
Фото в статье: РИА "Новости"
"Ваш билетик" уходит в прошлое
^