Навального вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ

Берлинская клиника Charite сообщила в своем пресс-релизе, что Алексея Навального вывели из медицинской комы и отключили от аппарата ИВЛ.

Об этом пишет РИА Новости.

«Состояние Алексея Навального, который с 22 августа проходит лечение в Charite, улучшилось. Пациента вывели из медицинской комы и отключили от ИВЛ. Он реагирует на словесные раздражители. Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», — сообщается в документе.

20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Российские врачи после обследования диагностировали у блогера нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Причину врачи не выявили, как и не нашли ядов в крови и моче политика.

Позднее Навального перевезли в Германию, где немецкое правительство после обследования в клинике Charite заявило об отравлении Навального ядом из группы боевых веществ «Новичок».

Москва направила в Берлин официальный запрос по ситуации с Навальным.