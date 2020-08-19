Более $1 млн бастующим в Белоруссии, переворот в Мали: главное к утру 19 августа

Рабочим, которые бастуют на предприятиях Белоруссии и могут из-за этого пострадать финансово, собрали более $1,1 млн. Об этом сообщил координатор забастовочного движения Андрей Стрижак, передает TUT.BY. Отмечается, что пожертвования в Национальный забастовочный комитет сделали свыше 21 тысячи человек. В число первых предприятий, сотрудникам которых обещают материальную поддержку, вошли МТЗ, МЗКТ «Гродно Азот».

Гродненский горисполком сообщил о выполнении требований участников массовых протестов, которые прошли в городе в последние дни, передает ТАСС. Сообщается о создании Совета общественного согласия Гродно и расширении количества мест для проведения акций, а также обеспечении медицинского и технического сопровождения мероприятий. В облисполкоме заверили, что «по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства» и сообщили, что все задержанные отпущены на свободу.

В Сирии на пути российской автоколонны сработало самодельное взрывное устройство, погиб старший военный советник в звании генерал-майор, трое военнослужащих получили ранения. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны, инцидент произошел в 15 км от города Дейр эз-Зор. Погибший офицер представлен к государственной награде посмертно. СКР завел уголовное дело.

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что уходит в отставку после того, как в стране произошел военный мятеж, а также объявил о роспуске парламента и правительства, передает Reuters. «Я не хочу, чтобы проливалась кровь для сохранения моей власти», – подчеркнул Кейта в телеобращении к нации. Ранее стало известно, что бывший малийский лидер был арестован вместе с премьер-министром Бубу Сиссе.

Спасатели экстренно предупредили об ухудшении погоды в Приморье. «По данным Приморского управления гидрометеослужбы, в связи с влиянием активных фронтальных разделов днём 19 августа в Приморье местами ожидаются ливневые дожди с количеством от 15 до 45 мм за 12 часов и менее», – говорится в сообщении ГУ МЧС по региону. Отмечается, что в связи с непогодой может сильно осложниться паводковая обстановка.