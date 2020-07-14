На трассе М-4 в Сирии взорвался фугас. Пострадали трое российских военных

В сирийской провинции Идлиб на пути следования российско-турецкого патруля взорвался фугас. В результате взрыва ранены трое российских военных.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

По данным центра, угрозы жизни российских военных нет — все трое получили легкие ранения. Пострадавших оперативно вывезли с места происшествия. Раненые россияне доставлены на авиабазу Хмеймим.

Повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. Эти машины также вывезут с места взрыва, сейчас патрулирование приостановлено.

Взрыв на трассе М-4 произошел около девяти утра по московскому времени. Командование российской группировки в Сирии вместе с военными Турции и сирийскими службами безопасности «выясняют, кто из боевиков причастен к нападению на патруль».

Уточняется, что М-4 соединяет порт Латакия с границей Ирака. Российские и турецкие военные вместе патрулируют трассу по договоренности президентов России и Сирии от 5 марта 2020-го. «Патрулирование осуществляется раз в несколько дней или недель, 14 июля пострадал 20-й с начала марта совместный патруль», — добавляет агентство.