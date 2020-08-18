Трамп назвал Путина "шахматистом" уровня Ким Чен Ына: главное к утру 18 августа

Дональд Трамп назвал российского коллегу Владимира Путина «шахматистом мирового класса», сравнив его с председателем КНР Си Цзиньпином, северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Американский лидер отметил, что его соперник, бывший вице-президент США Джозеф Байден не сможет работать с президентом РФ на равных в случае победы на выборах, передает ТАСС.

Неизвестный между тем в течение недели ежедневно забрасывал камнями здание генконсульства РФ в Нью-Йорке, угрожая его сотрудникам убийством. Также атаке подверглись автомобили дипмиссии, им нанесен серьезный ущерб. В первый же день мужчина был задержан полицейскими, однако вскоре оказался на свободе и продолжил приходить к зданию дипмиссии. В полицейском управлении города рассказали, что бросавший камни в автомобили и здание консульства РФ также швырял камни в здания дипмиссии Украины и Венесуэлы, передает «РИА Новости».

В Минске несколько тысяч протестующих собрались накануне поздно вечером около изолятора временного содержания на улице Окрестина, где находились задержанные после разгона протестов 9–11 августа. Около полуночи акция завершилась без каких-либо происшествий, пишет «Интерфакс» со ссылкой на белорусские СМИ и Telegram–каналы.

Соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах в Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что не слышала о предложении главы государства Александра Лукашенко пересчитать голоса, о котором он заявлял также накануне вечером. «Никто нам ничего не предлагал. И мы точно знаем, что это сделать невозможно уже, потому что очень много голосов, бюллетеней уничтожено», – сказала Колесникова.

Сильные ливни обрушились на Баговещенск в ночь на 18 августа. Как сообщает «Амур.инфо», дождь начался накануне, 17 августа, за все время выпало около 81 мм осадков. Асташинские озера и река Бурхановка вышли из берегов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.